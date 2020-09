Ingénieuses 2020 : découvrez la sélection du jury

Comme chaque année, la CDEFI organise le concours Ingénieuses pour favoriser l'égalité femmes-hommes et promouvoir l’attractivité des formations et des métiers d’ingénieur-e-s auprès des jeunes filles. Une initiative soutenue par Techniques de l'Ingénieur !

Dans un premier temps fixée au 7 avril 2020, la date butoir pour déposer un projet ou une candidature a été repoussée au 20 juillet 2020 en raison de la crise sanitaire.

Le jury, composé de représentants de la CDEFI et de ses partenaires : l’Agence universitaire de la Francophonie, Elles bougent, Femmes Ingénieurs, Talents du numérique, ATC France, Bureau national des élèves ingénieurs (BNEI), Campus Channel, la Commission des titres d’ingénieur (CTI), Ingénieurs et scientifiques de France (IESF), STMicroelectronics et Techniques de l’Ingénieur, s’est réuni virtuellement le 2 septembre 2020 et a étudié les 144 candidatures et projets.

À l’issue des délibérations, les nominé-e-s suivant-e-s ont été désigné-e-s (par ordre alphabétique) :

prix à destination des écoles (trois prix seront décernés) : Cesi école d’ingénieurs, l’ENSIM, l’ENSI Poitiers, l’EPF, l’ESITech, Grenoble INP, l’IMT Lille Douai, et Polytech Orléans ;

(trois prix seront décernés) : Cesi école d’ingénieurs, l’ENSIM, l’ENSI Poitiers, l’EPF, l’ESITech, Grenoble INP, l’IMT Lille Douai, et Polytech Orléans ; prix de l’élève-ingénieure France , en partenariat avec l’AUF : Maud CADORET, élève-ingénieure à l’université de technologie de Troyes (UTT), Caroline DUZAC, élève-ingénieure à l’ENI de Tarbes, Julie SULMONT, élève-ingénieure à l’INSA Rennes ;

, en partenariat avec l’AUF : Maud CADORET, élève-ingénieure à l’université de technologie de Troyes (UTT), Caroline DUZAC, élève-ingénieure à l’ENI de Tarbes, Julie SULMONT, élève-ingénieure à l’INSA Rennes ; prix de la femme ingénieure (deux prix seront décernés) : Andreia CATHELIN, diplômée de l’ISEN Lille et ingénieure chez STMicroelectronics, Cécile CHARREL, diplômée de l’ISEP et ingénieure chez STMicroelectronics, Cécile FLOER, diplômée de l’ENSEM et maître de conférences à l’université de Lorraine, Héloïse JACOB, diplômée de l’EIVP et ingénieure chez Data Soluce, et Fahimeh PONSONNAILLE, diplômée de l’institut Sup Galilée et ingénieure au sein du Groupe SACRED.

Enfin, l’Agence universitaire de la Francophonie au Maghreb, partenaire de la CDEFI, a également statué sur la lauréate du prix de l’élève-ingénieure Maghreb.

Vous pouvez dès à présent noter la date de la cérémonie de remise des prix, qui se tiendra à distance le jeudi 1er octobre 2020 de 15 h à 18 h. Les noms des lauréates (élèves-ingénieures France et Maghreb, femmes ingénieures, et écoles d’ingénieur-e-s) seront alors dévoilés.

Les inscriptions à la cérémonie sont désormais ouvertes sur le site Internet de la CDEFI.