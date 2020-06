Le récap’ insolite du mois #3

Découvrez les news les plus insolites du mois d'avril ! Avec ce mois-ci : un masque de protection pour manger, les confessions du hacker qui a sauvé Internet et le MIT veut influencer vos rêves.

Des masques de protection pour se restaurer

Comment manger quand on a le visage masqué ? Une entreprise a développé un prototype qui permet d’ouvrir mécaniquement le masque lorsque la fourchette s’approche de la bouche.

Un concept insolite pour éviter la propagation du virus dans les lieux publics, comme les restaurants. Il convient maintenant de savoir si ce masque pourra être produit en quantité, et surtout s’il sera efficace.

Les confessions du hacker qui a sauvé Internet.

En 2017, Marcus Hutchins était célébré comme un héros pour avoir, à seulement 22 ans, stoppé le ransomware Wannacry en rachetant le nom de domaine qui lui servait d’interrupteur.

Dans une interview au magazine Wired, il explique avoir réussi à l’arrêter sans penser que racheter le nom de domaine pour 10,69$ serait efficace. Plus jeune, il cherchait à contourner les filtres censés limiter son accès Internet, avant de plus tard, développer un botnet de 8 000 ordinateurs et créer des hébergeurs de sites illégaux.

Cette interview est aussi l’occasion de comprendre pourquoi la justice américaine l’a inculpé de dix chefs d’accusation passibles de dix ans de prison et de plus d’un demi-million de dollars d’amende.

Souhaitez vous influencer les rêves ?

Des chercheurs du MIT, rattachés au Dream Lab, ont mis au point un appareil permettant d’interagir avec les rêves voire d’en modifier le contenu. Conçu sous forme de gant, ce dispositif est un appareil qui permet de suivre le sommeil de la personne qui le porte, d’identifier ses phases et de signaler l’hypnagogie, c’est-à-dire l’état de transition entre les différentes phases. C’est durant ces phases que les chercheurs peuvent « contrôler » les rêves.

En effet, les recherches ont prouvé qu’en envoyant de simples mots sous forme de signaux audio, la personne endormie se mettra effectivement à rêver de ce sujet. Grâce à ce système plus qu’innovant, il est possible que les recherches sur la compréhension des rêves avancent grandement, permettant ainsi des résultats prometteurs.