Revue du Magazine d’Actualité #72 du 18 au 22 mai

Une semaine marquée par la montée des tensions technologiques et climatiques, où souveraineté industrielle et transition énergétique restent au cœur des enjeux.

Entre ruptures technologiques, défis industriels et arbitrages géopolitiques, les lignes bougent rapidement pour les acteurs européens.

INDUSTRIE & INNOVATION

Au Creusot, ArcelorMittal met en service une technologie rare à l’échelle mondiale

Une innovation sidérurgique discrète mais stratégique : ArcelorMittal déploie une coulée continue verticale pour améliorer qualité et performance des aciers spéciaux. Le procédé réduit les étapes industrielles, accélère la production et diminue simultanément l’empreinte carbone du site.

Explorer la coulée continue verticale et ses enjeux industriels

ACC, le pari européen des batteries confronté à la réalité industrielle

Le rêve européen des batteries se heurte au mur industriel : retards, défauts de production et montée en cadence insuffisante freinent la gigafactory ACC. La difficulté à industrialiser à grande échelle met en lumière l’écart avec les standards asiatiques.

⚙️ Décrypter les défis industriels des batteries européennes

ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

Décarbonation maritime et cadre « net zéro » de l’OMI, les blocages avant les prochains rendez-vous décisifs

Objectif neutralité carbone pour le maritime… mais sans consensus. Les négociations internationales s’enlisent entre ambitions climatiques et rivalités économiques, freinant l’émergence d’un cadre global contraignant.

Comprendre les blocages du cadre maritime net zéro

Méthane et climat, TotalEnergies traque les fuites invisibles

Rendre visible l’invisible : TotalEnergies intensifie la détection des fuites de méthane grâce à un arsenal technologique combinant drones, satellites et capteurs. Un levier clé pour réduire rapidement un gaz à fort impact climatique.

️ ️ Suivre la traque des émissions de méthane

Panneaux photovoltaïques : une étude confirme le potentiel de leur seconde vie

Des panneaux encore performants après vingt ans : la seconde vie du photovoltaïque devient une réalité technique. Malgré des freins économiques, cette piste ouvre la voie à une filière plus circulaire et durable.

♻️Explorer le potentiel du photovoltaïque de seconde vie

NUMÉRIQUE & STRATÉGIE

Les investisseurs misent sur le quantique mais pas assez en Europe

Le quantique accélère mondialement, mais l’Europe reste sous-financée. Faute d’investissements à la hauteur, le passage à l’échelle industrielle pourrait échapper aux acteurs européens malgré un fort potentiel scientifique.

Analyser les enjeux d’investissement dans le quantique

Pour le patron de Mistral AI, l’Europe doit soutenir ses pépites de l’IA

L’Europe peut jouer un rôle dans l’IA… à condition d’agir vite. Mistral AI alerte sur le manque de moyens, l’excès de régulation et le risque de décrochage face aux États-Unis et à la Chine.

Soutenir l’IA européenne face à la concurrence mondiale

Bon week-end et bonne lecture