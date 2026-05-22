Revue du Magazine d’Actualité #72 du 18 au 22 mai

Une semaine marquée par la montée des tensions technologiques et climatiques, où souveraineté industrielle et transition énergétique restent au cœur des enjeux.
Entre ruptures technologiques, défis industriels et arbitrages géopolitiques, les lignes bougent rapidement pour les acteurs européens.
INDUSTRIE & INNOVATION
Au Creusot, ArcelorMittal met en service une technologie rare à l’échelle mondiale
Une innovation sidérurgique discrète mais stratégique : ArcelorMittal déploie une coulée continue verticale pour améliorer qualité et performance des aciers spéciaux. Le procédé réduit les étapes industrielles, accélère la production et diminue simultanément l’empreinte carbone du site.
Explorer la coulée continue verticale et ses enjeux industriels
ACC, le pari européen des batteries confronté à la réalité industrielle
Le rêve européen des batteries se heurte au mur industriel : retards, défauts de production et montée en cadence insuffisante freinent la gigafactory ACC. La difficulté à industrialiser à grande échelle met en lumière l’écart avec les standards asiatiques.
⚙️ Décrypter les défis industriels des batteries européennes
ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT
Décarbonation maritime et cadre « net zéro » de l’OMI, les blocages avant les prochains rendez-vous décisifs
Objectif neutralité carbone pour le maritime… mais sans consensus. Les négociations internationales s’enlisent entre ambitions climatiques et rivalités économiques, freinant l’émergence d’un cadre global contraignant.
Comprendre les blocages du cadre maritime net zéro
Méthane et climat, TotalEnergies traque les fuites invisibles
Rendre visible l’invisible : TotalEnergies intensifie la détection des fuites de méthane grâce à un arsenal technologique combinant drones, satellites et capteurs. Un levier clé pour réduire rapidement un gaz à fort impact climatique.
️ ️ Suivre la traque des émissions de méthane
Panneaux photovoltaïques : une étude confirme le potentiel de leur seconde vie
Des panneaux encore performants après vingt ans : la seconde vie du photovoltaïque devient une réalité technique. Malgré des freins économiques, cette piste ouvre la voie à une filière plus circulaire et durable.
♻️Explorer le potentiel du photovoltaïque de seconde vie
NUMÉRIQUE & STRATÉGIE
Les investisseurs misent sur le quantique mais pas assez en Europe
Le quantique accélère mondialement, mais l’Europe reste sous-financée. Faute d’investissements à la hauteur, le passage à l’échelle industrielle pourrait échapper aux acteurs européens malgré un fort potentiel scientifique.
Analyser les enjeux d’investissement dans le quantique
Pour le patron de Mistral AI, l’Europe doit soutenir ses pépites de l’IA
L’Europe peut jouer un rôle dans l’IA… à condition d’agir vite. Mistral AI alerte sur le manque de moyens, l’excès de régulation et le risque de décrochage face aux États-Unis et à la Chine.
Soutenir l’IA européenne face à la concurrence mondiale
Bon week-end et bonne lecture
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