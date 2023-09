Plan d’investissement France 2030 : la nouvelle loi pour une Industrie verte !

La nouvelle loi Industrie Verte a été votée cet été. Elle vise à faire de la France le leader de l'industrie verte en Europe. Des aides pourront être débloquées aux entreprises qui empruntent une voie vers une industrie verte. Découvrez nos pistes de réflexions pour prendre part à ce chemin.

Fin juillet, le projet de loi Industrie Verte a été voté en première lecture par le Parlement. Autour de 15 mesures, il a pour ambition de décarboner l’industrie existante et d’accélérer la production des nouvelles technologies vertes qui permettront la décarbonation de l’industrie française et de toute notre économie.

Dans les objectifs de cette loi, il est question de conditionner les aides publiques aux entreprises qui adoptent une trajectoire vertueuse, de soutenir les technologies vertes et donc d’accompagner les projets industriels innovants.

Voici notre sélection d’articles pour amorcer des processus d’innovation verte et de décarbonation :

Combustible hydrogène : quelles utilisations ?

Nous en parlons et il faut comprendre : inflammable et explosif, l’hydrogène est un combustible utilisable pour fournir de la chaleur et de l’énergie mécanique, sans autre résidu que de l’eau. Par réaction électrochimique, il peut également se combiner à l’oxygène pour produire de l’électricité, de la chaleur et de l’eau.

Chat GPT pour la recherche d’informations et la veille

L’innovation est de mise et elle peut être aidée. Les intelligences génératives, dont chat GPT est l’exemple le plus connu, suscitent de vives interrogations et bouleversent les méthodes de recherche d’informations et de veille : comment les exploiter ?

Obsolescence technologique des composants et équipements électroniques : enjeux et défis

La complexité croissante des équipements technologiques introduit des composants multiples présentant entre eux des incompatibilités de périodes de vie utile. La problématique de l’obsolescence des composants électriques et électroniques doit prendre en compte des critères technologiques, économiques, sociaux et environnementaux.

