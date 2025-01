Revue du Magazine d’Actualité #19 : du 27 au 31 janvier

Le Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur a le plaisir de vous présenter sa dix-neuvième revue hebdomadaire ! Découvrez les faits marquants et les actualités incontournables de la semaine.

L’ADEME, proposition de suppression controversée d’un acteur de la transition écologique

Alors que Valérie Pécresse cible l’ADEME pour des économies budgétaires, l’agence riposte en soulignant son rôle crucial dans la transition écologique. Explorez les arguments des deux camps dans ce débat sur l’avenir de l’efficacité publique.

Valérie Pécresse vs l’ADEME : enjeux et implications

Économie circulaire et gestion des déchets : entretien avec Catherine Viale

Catherine Viale, spécialiste de la gestion des déchets, nous éclaire sur les défis environnementaux actuels. À travers son expérience, elle aborde les problématiques locales et globales, l’importance de l’économie circulaire et les progrès réalisés dans le recyclage.

Les défis de la gestion des déchets à travers un œil expert

Énergies renouvelables : le solaire dépasse le charbon en Europe

Face à l’urgence climatique, l’Europe et la Chine accélèrent leur transition vers les énergies renouvelables. En 2024, le solaire a pris le pas sur le charbon dans l’UE, et la Chine a installé des capacités solaires et éoliennes record, malgré sa dépendance persistante au charbon.

L’essor du solaire face aux défis climatiques

Recyclage et innovation : L’engagement d’Orano pour un futur durable des batteries

Le projet Neomat, fruit d’une collaboration entre Orano et XTC, marque une étape cruciale pour l’industrie européenne des batteries. Avec la création de deux co-entreprises à Dunkerque, ce partenariat vise à renforcer la production locale et à créer 1 700 emplois. Découvrez comment ce projet ambitieux pourrait transformer le paysage industriel européen.

Un partenariat franco-chinois prometteur

L’éthanol, une solution pour les défis énergétiques européens

Face aux défis des réseaux électriques européens, WattAnyWhere se positionne avec une approche décentralisée et durable, transformant l’éthanol en une source d’énergie propre et renouvelable.

L’éthanol pourrait transformer notre consommation électrique

Mesurer l’humidité et la température avec du papier