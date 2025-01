Revue du Magazine d’actualité #18 : du 20 au 24 janvier

Le Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur a le plaisir de vous présenter sa dix-huitième revue hebdomadaire ! Découvrez les faits marquants et les actualités incontournables de la semaine.

De la découverte en laboratoire à l’innovation industrielle… On scrute pour vous chaque semaine les tendances de l’industrie.

Quand le thé libère des particules plastiques : une étude alarmante

Une étude révèle que les sachets de thé libèrent des milliards de micro et nanoplastiques lors de l’infusion, capables de pénétrer les cellules intestinales et même d’atteindre leur noyau. Quels sont les impacts sur notre santé et que faire face à cette contamination inquiétante ?

> De la tasse de thé aux microplastiques infiltrant nos cellules

Récupération de chaleur fatale, le potentiel inexploité de la cloacothermie

En France, les stations d’épuration des eaux usées représentent un gisement énergétique sous-exploité. Grâce à la cloacothermie, il est possible de récupérer la chaleur fatale de ces installations pour répondre aux besoins locaux en énergie. Découvrez comment le projet EnRezo évalue ce potentiel et propose des solutions innovantes.

> Le potentiel énergétique des eaux usées

Le constructeur chinois BYD bouscule Tesla et l’Europe

Avec des ventes records et des innovations technologiques comme la batterie Blade, BYD se positionne comme un sérieux rival de Tesla. Découvrez comment ce géant chinois de l’électrique conquiert le monde, malgré les défis du marché européen.

> Un géant de l’électrique défie la concurrence et vise l’Europe malgré les obstacles

Silicium-carbone : l’avenir des batteries se précise

Avec le SCC55, un nouveau composite silicium-carbone, les batteries du futur promettent une autonomie étendue, des recharges ultra-rapides, et une sécurité renforcée. Découvrez comment cette technologie américaine pourrait bouleverser la mobilité électrique et réduire la dépendance à la Chine.

> Le silicium-carbone redéfinit l’avenir des batteries électriques

Phosphure de niobium : des puces électroniques calibrées pour la nanoélectronique

Alors que le cuivre atteint ses limites dans la miniaturisation des puces électroniques, le phosphure de niobium émerge comme une alternative prometteuse. Découvrez comment ce semimétal topologique pourrait transformer l’industrie électronique grâce à ses propriétés.

> Un matériau à même de changer la donne dans le domaine de la nanoélectronique

Lancement réussi de Vega C : un pas vers l’autonomie européenne