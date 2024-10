La revue du Magazine d’Actualité #6 : du 7 au 11 octobre

Le Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur vous présente sa sixième revue de la semaine. Retrouvez ici les faits marquants et les actualités à ne pas manquer des derniers jours.

Cap sur les eaux recyclées pour une production agroalimentaire plus sobre

Deux nouveaux textes officiels permettent aux industries de limiter leur impact sur les ressources en eau tout en respectant les normes en vigueur. L’utilisation d’eaux recyclées est notamment autorisée dans la composition des denrées alimentaires. Cette évolution réglementaire conjugue production et préservation de l’environnement.

L’IA prévient l’emballement thermique des batteries avant un incendie

Les craintes autour des incendies de batteries lithium-ion sont nuancées par des statistiques, montrant des risques bien plus faibles qu’il n’y paraît. Pour renforcer la sécurité, des chercheurs explorent l’utilisation de l’intelligence artificielle pour prédire et prévenir les phénomènes d’emballement thermique, à l’origine des incendies. Une avancée technologique prometteuse qui pourrait révolutionner la gestion des batteries dans les véhicules électriques et autres appareils énergivores.

Mondial de l’Auto à l’heure de la décarbonation des transports, entre ambition et défis pour 2030

A l’approche du Salon mondial de l’automobile, les regards se focalisent sur la décarbonation des transports, enjeu clé des objectifs climatiques de 2030. Malgré une baisse des émissions de CO2 dans le secteur routier, la tendance est fragile, et le marché des véhicules électriques montre des signes de ralentissement. Entre réglementations ambitieuses et obstacles économiques, la course vers des véhicules plus verts s’intensifie.

Vers des quotas obligatoires d’acier vert pour l’industrie automobile européenne ?

Face à l’ambition européenne de décarboner l’industrie, l’instauration de quotas d’acier bas carbone dans la production automobile fait débat. Soutenue par l’industrie sidérurgique, cette mesure pourrait dynamiser la demande en acier vert, mais suscite l’opposition des constructeurs. Selon une étude, cette transition pourrait être réalisée sans surcoût significatif, renforçant ainsi l’idée d’un marché pilote pour l’acier propre en Europe.

La France en tête du marché de la mobilité hydrogène

Le marché de la mobilité hydrogène progresse lentement mais sûrement. Selon le premier baromètre du Pôle Véhicule du Futur, le cap des 100 000 véhicules hydrogène dans le monde sera franchi d’ici fin 2024. En Europe, la France se positionne en leader, avec une hausse impressionnante des immatriculations. Taxis, bus et stations H2 se multiplient, annonçant un futur prometteur pour cette technologie verte. Mais pour passer à l’échelle, des projets de déploiement massif sont encore nécessaires.

La botanique explore la vision végétale

L’idée selon laquelle les plantes sont douées de vision prend progressivement forme grâce aux découvertes de chercheurs. Une étude, menée à l’université de Pékin, modélise la capacité visuelle des plantes en s’inspirant des yeux composés des insectes. Riches en photorécepteurs, les plantes pourraient bien être capables de voir leur environnement, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives fascinantes sur leur interaction avec le monde.

