Revue du Magazine d’Actualité #86 du 28 septembre au 2 octobre

Début octobre, l'actualité technologique oscille entre promesses de rupture et dures réalités du passage à l'échelle.

Recyclage chimique, batteries sodium-ion, empreinte climatique de l’IA et nouvelle version de l’ISO 9001 : tour d’horizon d’une semaine placée sous le signe de l’industrialisation et de la responsabilité.

🏭 INDUSTRIE & ÉNERGIE

Et si le recyclage des plastiques pouvait se passer de tri ?

Le Korea Institute of Machinery & Materials (KIMM) développe une torche à plasma alimentée à 100 % à l’hydrogène, portée entre 1 000 et 2 000 °C, qui convertit des plastiques mélangés en éthylène et benzène avec une sélectivité de 70 à 90 %. Prochaine étape : une démonstration préindustrielle sur le complexe pétrochimique de Yeosu.

♻️Plasma à hydrogène : le recyclage sans tri décrypté

Fer de lance de la start-up Tiamat, la gigafactory de batteries sodium-ion se retrouve dans les limbes faute de financements

Estimé à 500 millions d’euros et visant 5 GW de capacité d’ici 2030, le projet de gigafactory de batteries sodium-ion de Tiamat dans la Somme est ajourné sans date. Faute de capitaux privés, la start-up amiénoise continuera de sous-traiter sa production en Asie. Ce revers illustre la « vallée de la mort » qui sépare le prototype de l’industrialisation.

🔋Sodium-ion : les raisons du coup d’arrêt de Tiamat

🤖 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE L’IA peut-elle réduire les émissions sans accélérer la production fossile ?

Une étude publiée dans npj Climate Action élargit l’empreinte climatique de l’IA au-delà des data centers. Par effet rebond, ses gains de productivité dans l’extraction fossile pourraient entraîner une hausse nette de 0,47 à 1,8 Gt de CO₂ par an, soit bien plus que les émissions liées à l’électricité des data centers.

🌍Effet rebond de l’IA : ce que révèle l’étude climat

Comment les ingénieurs s’emparent-ils de l’IA ?

Conception, programmation, analyse de données : l’IA transforme le métier d’ingénieur plus qu’elle ne le menace. Ce livre blanc explore la recomposition des tâches, l’essor de la « shadow IA » et l’enjeu du maintien de l’expertise face à l’automatisation.

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📋 QUALITÉ & MANAGEMENT

ISO 9001 : 2026, ce qui change vraiment pour les organisations

Le jeudi 15 octobre 2026 à 14h, Olec Kovalevsky, auditeur certifié ISO 9001, décrypte la nouvelle version de la norme : culture qualité, alignement stratégique, risques et opportunités, résilience, enjeux climatiques et sociétaux. Une lecture des évolutions du point de vue des directions, des responsables QSE, des clients et des fournisseurs.

🎤 Webinar ISO 9001 : 2026, réservez votre place

👓 Bon week-end et bonne lecture 📰