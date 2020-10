Revue du Web #138 : les vidéos les plus étonnantes du mois

Ce mois-ci dans la revue du web : une nappe de table intelligente, un coffre de toit connecté pour avion, un nettoyeur des mers, un casque audio qui lit sur les lèvres ainsi que l'Hyperloop prêt à relever de nouveaux défis.

Qu’est ce que le radôme ?

Les avions de ligne sont de plus en plus équipés d’une bosse située sur leur partie supérieure du fuselage. Grande comme un coffre de toit de voiture, cette bosse s’appelle un radôme et elle abrite une antenne permettant l’accés au Wi-FI à 10 000 m d’altitude.

Contraction de radar et dôme, le radôme permet aux passagers via leur ordinateur portable, leur smartphone ou leur tablette de surfer sur internet, d’envoyer des mails ou bien encore de regarder la télévision en direct. Cet équipement est proposé en option et les conditions de son accès varient en fonction de chaque compagnie aérienne.



Une nappe intelligente pour reconnaître la nourriture qui est posée dessus

Il pourrait s’agir du futur de la cuisine en termes d’innovation. En effet, des chercheurs de Microsoft et de diverses universités ont développé un système de tissu intelligent capable de reconnaître les objets qui sont posés dessus. Ce système appelé Capacitivo combine une grille d’électrodes capacitives et un apprentissage artificiel pour évaluer le matériau et la forme d’un objet. Il fonctionne comme une sorte de détection capacitive qui reconnait un objet par contact avec son tissu interactif. D’ailleurs, les chercheurs ont confirmé que Capacitivo est aussi compatible avec certains contenants, dont des bols et des verres.



Geneseas, le robot nettoyeur des ports de demain

Geneseas est un robot nettoyeur capable de récolter les déchets solides mais aussi liquides. Grâce à son système d’aspiration, les plastiques, mégots, canettes et autres déchets flottants sont récoltés dans un panier de 140 litres. Des filtres en fibres naturelles absorbent les nappes d’hydrocarbures. Grâce à son application, il fonctionne en totale autonomie et peut travailler jusqu’à 24 heures d’affilée.



Hyperloop veut relier Abou Dabi – Dubaï en 12 minutes

Elon Musk vient de conclure un nouveau partenariat d’importance aux Émirats arabes unis et son entreprise va étudier la possibilité de créer une ligne Hyperloop reliant la ville de Dubaï à la capitale Abou Dabi distante d’un peu moins de 160 kilomètres. Son train supersonique, capable d’atteindre la vitesse de 1 126 km/h, pourra relier les 2 villes en 12 minutes contre environ deux heures par la route. L’Hyperloop transporterait des passagers mais aussi du fret.

En effet, on sait que le train subsonique va circuler dans des tubes hermétiques totalement clos et que les capsules n’ont de ce fait pas besoin de fenêtres. Hyperloop Technologies a annoncé qu’il travaillait sur un concept de fenêtre virtuelles, où des écrans virtuels diffuseraient des images de synthèse ainsi que des informations que les passagers pourront personnaliser via leur smartphone.



Un casque audio pour lire sur les lèvres

Une équipe de chercheurs du SciFi Lab de l’université Cornell a présenté un équipement prototype censé repérer et interpréter les expressions faciales du locuteur.

C-Face (Contour Face) est un outil de lecture labiale mais de manière indirecte. Il consiste en deux caméras miniatures montées chacune sur un écouteur audio de l’utilisateur. Elles sont braquées sur les mouvements musculaires des joues et captent la manière dont ceux-ci tendent et détendent la peau en fonction des expressions faciales. Lors des tests, les émoticônes ont été correctement retranscrites dans 88,6% des cas et les commandes muettes à 84,7%. Les tests ont également été menés avec certains participants équipés de lunettes et d’autres portant un masque facial anti-Covid.