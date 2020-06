Revue du Web #135 : les vidéos les plus étonnantes du mois

Ce mois-ci dans la revue du web : l'impression 3D s'invite dans vos assiettes, un bras surhumain, un robot chien de garde et un robot chirurgien. Découvrez aussi le stockage d’énergie de demain ainsi qu'une machine à laver qui produit de l’électricité.

L’impression 3D dans votre assiette

La fabrication additive a également un rôle à jouer dans le secteur de l’alimentation ! Dans cette vidéo, deux étudiantes de l’UTC Compiègne reviennent sur les applications de l’impression 3D alimentaire en nous montrant tout le potentiel de la technologie. Elle permet de repenser certains plats, d’offrir des solutions alternatives à la consommation de viande ou encore de concevoir des produits adaptés à certains régimes alimentaires.



Un troisième bras surhumain

Les chercheurs de l’Université de Sherbrooke au Canada, ont mis au point un exosquelette équipé d’un bras hydraulique, capable d’aider son porteur dans de nombreuses tâches. Le bras, qui possède 3 degrés de liberté, est constitué d’une structure en aluminium et en fibre de carbone, pour un poids de 4,2 kg. Il est équipé d’un préhenseur à trois doigts. Il peut soulever 5kg et atteindre une vitesse maximale de 3,4 mètres par seconde soit une puissance déployée lui permettant de traverser un mur, selon ses créateurs. Ses mouvements sont heureusement limités dans un espace défini, afin de protéger l’opérateur.



Un robot pour aider les chirurgiens

Les opérations chirurgicales ne sont jamais simples. Certaines pratiques peuvent en effet durer des heures et fatiguer les médecins. C’est pourquoi les efforts des chercheurs ont été concentrés dans la robotique. Grâce à la collaboration entre Intel et l’université de Californie à Berkeley, ce robot peut imiter les mouvements de suture chirurgicale à partir de vidéos qu’il a regardé. Parmi les tâches du Motion2Vec, on compte la suture, le passage d’aiguilles, l’insertion d’aiguilles et la réalisation de nœuds. Les chercheurs ont programmé ce robot grâce à des vidéos d’entraînement et à de véritables opérations chirurgicales. Les résultats sont globalement satisfaisants, avec un taux de réussite de 85,5%.



Produire de l’électricité avec une veille machine à laver

La passion de ce youtubeur australien est de récupérer des déchets et les transformer en objets et inventions utiles, pour économiser de l’argent et de l’énergie. Dans la vidéo ci-dessous, il explique comment une vieille machine à laver modifiée lui assure une auto-suffisance en électricité depuis 16 ans. En effet, le moteur tourne grâce à une turbine hydraulique Pelton actionnée par l’eau ce qui produit suffisamment d’énergie pour chauffer son eau et faire fonctionner tous les appareils basse consommation de sa maison.



Découvrez votre futur robot chien de garde

L’entreprise de robotique Boston Dynamics publie régulièrement des vidéos captivantes de son quadrupède robotique, Spot. Ce dernier est officiellement mis en vente. Son coût : un peu moins de 75 000 dollars.

La sécurité n’est toutefois qu’une des applications possibles de Spot puisque son utilité s’étend à des domaines tels que l’inspection de pipelines et d’infrastructures, ou la recherche et le sauvetage.



Des tours en béton pour stocker de l’énergie propre

La start-up Energy Vault compte sur une tour de béton de 120 mètres de haut, composée de 6 grues, pour stocker de l’énergie renouvelable à grande échelle. Cette tour dirigée par un logiciel de prévision, profitera des moments de surproduction de puissance pour élever des blocs de matières composites de 35 tonnes. Emmagasinant ainsi de l’énergie qui pourra être mobilisée, avec un bon rendement, lors de la redescente des blocs. De quoi délivrer 4 MW en décharge continue durant 8 heures affirme Energy Vault. Ce nouveau type de stockage des énergies renouvelables se veut économiquement compétitifs face aux combustibles fossiles, dont la consommation ne dépend pas des aléas météorologiques.