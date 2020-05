Revue du Web #134 : les vidéos les plus étonnantes du mois

Ce mois-ci dans la revue du web : un masque utilisable à l'infini, une nouvelle voiture autonome, le monde sur le doigt, des vêtements en matériaux innovants et un scooter électrique portable.

Le masque réutilisable à l’infini de Michelin

De nombreuses entreprises travaillent sur des prototypes de masques beaucoup plus performants et c’est le cas du groupe Michelin, spécialisé dans les pneus. Son modèle 100% Français est composé d’une partie masque qui va servir à l’infini et une partie filtre, utilisable et lavable 20 fois. Son prototype est réutilisable à l’infini et jugé cinq fois plus rentable que les fameux FFP2. Ce masque coûtera 28 euros et il s’est déjà prévendu à 350 000 exemplaires.

Nuro, le premier véhicule autonome qui livre vos pizzas et vos courses

Mi-robot, mi-voiture, Nuro est un véhicule électrique autonome qui a été autorisé fin 2019 par le ministère américain des Transports à rouler dans les rues de Houston au Texas. Nuro se positionne sur le marché de la logistique du dernier kilomètre, et propose la livraison aux commerçants, restaurateurs ; à un prix accessible (entre 5 et 10 dollars par livraison), et avec une vigilance accrue sur la sécurité. En période de confinement, la startup de livraison autonome a obtenu une récente dérogation des autorités car Nuro a été considéré comme un service essentiel de livraison.



Une vague en 3D sur un immeuble à Séoul

Une énorme vague a déferlé sur un immeuble à Séoul en Corée du Sud. Une version impressionnante en 3D et qui parait tellement vraie. Ce projet artistique est l’oeuvre d’une agence de marketing spécialisée dans la technologie des médias numériques.



Paris sur le doigt

Cette nouvelle bague Teti renferme les principaux monuments de ces grandes villes mondiales: Rome, New York ou Londres. La collection a été conçue grâce à la modélisation 3D et à l’impression 3D par stéréolithographie, un procédé qui offre aujourd’hui des détails très élevés. Vous pouvez donc choisir votre ville, le matériau de la bague (argent, or plaqué, cuivre ou nickel). La bague est d’abord imprimée avec une résine de qualité puis plaquée avec le métal de votre choix.



Cette architecte transforme les vêtements en matériaux innovants

Transformer des vêtements usagés en briques écologiques, c’est l’idée anti-gaspillage derrière FabBRICK. Chaque année, en Europe, environ 4 millions de tonnes de textiles sont jetés selon l’ADEME. Pour éviter de les jeter, FabBRICK leur donne une seconde vie. Ils sont mélangés, malaxés à une colle écologique puis compressés dans une machine mise au point et qui n’utilise aucune énergie. Depuis le début du projet, l’entreprise a produit 12 000 briques, soit 5 tonnes de textiles recyclés.

Un scooter souple et transportable

Des chercheurs japonais sont dévoilé un prototype de scooter électrique baptisé Poimo. Il se compose de quatre roues, d’un petit moteur électrique et de sa batterie, et son poids total s’élève à 7,8 kilos. l’utilisateur peut s’asseoir sur ce scooter gonflable qui peut supporter une charge de 80 kilos. Le Poimo représente une alternative intrigante et crédible au vélo pliable comme moyen de locomotion personnel.