Revue du Web #137 : les vidéos les plus étonnantes du mois

Ce mois-ci dans la revue du web : un gant connecté contre le coronavirus, une imprimante 3D verticale, un matériau impossible à couper, le robot géant Gundam ainsi que les plus belles vues du monde microscopique.

Les gants connectés anti-Covid19

Spécialisé dans les vêtements connectés, l’entreprise Spinali Design a mis au point une nouvelle solution pour se protéger du coronavirus. Plus besoin de gel hydroalcoolique, il s’agit de gants en tissu connectés qui utilisent le principe de la photocatalyse, c’est-à-dire de la dégradation des matières sous la lumière, pour se désinfecter au contact de la lumière. Les gants sont ainsi traités au dioxyde de titane, un composé chimique qui décuple les effets des rayons UV contre le virus.

Chaque paire est dotée d’un capteur qui mesure la quantité de lumière reçue. Ces informations sont ensuite envoyées directement sur le smartphone de l’usager, afin que ce dernier puisse consulter l’avancée de la désinfection. Notre interview de Romain Spinali, manager de l’innovation chez Spinali Design, est à lire ici.



Une imprimante 3D qui travaille à la verticale

L’entreprise américaine Thermwood Corporation a décidé d’adopter une nouvelle approche de l’impression 3D. Cette technique appelée Vertical layer print (VLP, impression par couches verticales) permet d’imprimer en une seule fois des pièces pouvait mesurer jusqu’à 12 mètres de long. Disponible en plusieurs gabarits, la machine est composée d’un portique mobile, sur lequel est fixé un bras robotique articulé qui se déplace verticalement.

La machine est capable de manier une extrudeuse ou une tête de fraisage. Une approche hybride, mêlant fabrication additive et soustractive, qui permet selon la marque de délivrer des pièces ne nécessitant pas de post-traitement.



Un nouveau matériau impossible à couper

Des ingénieurs de l’université de Durham au Royaume-Uni et de l’institut Fraunhofer en Allemagne ont créé un matériau qui utilise les vibrations provoquées par la scie pour les retourner contre elle. Inspiré de la peau de pamplemousse et de la nacre, il résiste à tous les outils de coupe ou de perçage utilisés dans les tests.

Ce matériau se compose de sphères en céramique disposées dans une structure en aluminium cellulaire pour résister aux meuleuses d’angle ou aux perceuses électriques, et sa densité ne représente que 15% de celle de l’acier. Il pourra avoir de nombreuses applications utiles dans les industries de la sécurité, par exemple dans les cadenas de vélo ou vêtements de protection.



Le robot Gundam a fait ses premiers pas

Au Japon, pour fêter le 40e anniversaire de la série animée Gundam, un robot géant a été testé dans la ville japonaise de Yokohama. L’énorme machine de 18 mètres et 25 tonnes a pu réaliser quelques pas, bouger les bras et s’agenouiller.

Les ingénieurs ont commencé à travailler sur cette mécanique il y a six ans. Ils ont dû composer avec de nombreuses contraintes quant au poids de chaque pièce afin que l’ensemble puisse interagir et bouger. En tout, ils ont assemblé 24 parties différentes, composées au total de 200 pièces fabriquées à partir d’un mélange d’acier de plastique renforcé de fibres de carbone.



Découvrez les plus belles vues du monde microscopiques

Depuis 2011, Nikon récompense chaque année les plus belles vidéos du monde microscopique. Cette année, Kazi Rabbi et Xiao Yan (université de l’Illinois, États-Unis) remportent le premier prix avec leur vidéo de micro-gouttelettes coalescentes.

Dans cette vidéo : des micro-gouttelettes coalescentes, une larve de ver marin, des cellules d’oignon, un ver noir et le neurone d’un rat.