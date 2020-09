Le terme « stratégie » est très ancien, mais il était réservé au domaine militaire. C'est au cours du vingtième siècle qu'il a été utilisé dans le monde des affaires pour désigner les actions des entreprises sur leurs marchés face à la concurrence. Décider d'innover relève du sommet stratégique de l'entreprise. La mise en œuvre de cette décision passe par la création d'idées d'innovation et la conduite de projets particuliers : les projets d'innovation.

Extrait de l’article Stratégie d’entreprise et management des projets d’innovation par Sandrine FERNEZ-WALCH



L’activité d’innovation vise principalement à créer, améliorer et renouveler des offres de biens, services et façons de faire ; elle est au service de la stratégie de l’entreprise et peut être déployée par différentes approches et processus de management en fonction des objectifs visés.

Les stratégies d’expansion par l’innovation se concrétisent souvent par des projets d’innovation peu risqués et à moindre coût, permettant de maintenir ou/et de renforcer un avantage compétitif, surtout sur les marchés de biens de consommation arrivant à maturité. L’amélioration et la diversification de l’offre des biens et services participent à la fidélisation des clients, et les incitent à renouveler et varier leurs achats. Pour ce faire, l’entreprise se doit de rester en prise avec les éventuels changements de valeur perçus par les clients, et être capable de mobiliser des savoirs essentiellement nouveaux ou recombinés.

En fonction de la taille des entreprises, la sélection des projets d’innovation se fait soit par la personne dirigeante, soit par un comité d’innovation composé de responsables de la stratégie. Certaines entreprises font appel à des experts reconnus pour leur capacité à explorer les futurs possibles des marchés et des technologies.

Les responsables de la stratégie de l’entreprise analysent les documents qui ont été établis par le porteur d’un projet d’innovation ou d’un groupe de travail. Ils peuvent demander au porteur du projet (groupe de travail) de venir exposer un argumentaire (une dizaine de minutes suffit). Ils doivent ensuite évaluer les projets d’innovation.

Fixer les modalités d’évaluation relève donc de la responsabilité du sommet stratégique de l’entreprise. Ce n’est pas tâche facile car il faut :

– déterminer la nature des critères d’évaluation et la façon de les mesurer ;

– réfléchir au mode de production du résultat d’évaluation.

Chaque projet d’innovation candidat est d’abord évalué séparément, puis comparé aux autres projets candidats et aux projets en cours de réalisation ; le problème étant que le budget dédié à l’ensemble des projets d’innovation n’est généralement pas extensible, car fixé lors de la mise en œuvre de la stratégie. On comprend pourquoi de plus en plus d’entreprises tentent de recourir à des financements externes pour innover.