Techniques de l’Ingénieur partenaire de IoT World +MtoM Embedded 2022

C’est un nouveau rendez-vous à noter ! Techniques de l’Ingénieur est partenaire du salon IoT World et MtoM - Embedded qui aura lieu le 29 et 30 juin 2022 à Paris Expo - Porte de Versailles.

Le besoin des entreprises d’intégrer de l’IoT dans leurs projets a été mis à mal ces dernières années avec le Covid-19, le retard de la 5G, la pénurie de composants électroniques, et le manque de compétences…

Mais 2022 promet d’être une année de passage à l’échelle des projets IoT.

Pour relancer la machine et relever les défis des prochaines années, le salon IoT MtoM réunira pour cette 3ème édition les acteurs et les décideurs engagés sur les marchés de l’IoT, du MtoM, de l’embarqué, de la data, du cloud et de l’IA. Ce sont alors 200 exposants, 4 000 auditeurs et 10 000 visiteurs attendus rassemblés en un seul lieu.

Techniques de l’Ingénieur est partenaire de cet événement leader en Europe au cours duquel 3 temps majeurs seront mise en avant : le Focus 5G & IoT, le colloque Asset Tracking Systems et L’IoT Executive Track, un parcours exclusif 100% nouveau et utile pour les décideurs ! D’autres thèmes seront également abordés tels que l’industrie 4.0, le metering, la gestion des datas issues des IoT, la cybersécurité des IoT sous des formats variés comme des conférences, des keynotes, ou encore des des tables-rondes.

Des animations sont également au programme :

IoT Awards

Présentez votre projet IoT gratuitement aux IoT Awards 2022 !

Pour la 6ème année consécutive, un jury de professionnels attribuera le 30 juin 2022 les IoT Awards. Ces prestigieux trophées récompenseront les meilleurs projets IoT (high‐tech, innovant, ambitieux, compliant, Prix du jury, IoT Lab Award). Concourir est gratuit, simple et rapide, directement sur le site : www.iot‐awards.fr.

Rendez-vous Business gratuit

Seulement 5 minutes pour vous inscrire ! Vous sélectionnez les exposants que vous souhaitez rencontrer sur le site. Les rendez-vous sont organisés avec les exposants que vous aurez sélectionnés. Les rendez-vous de 30 minutes se déroulent directement sur les stands des exposants.

Highlight your Deeptech

Vous menez un projet, aidez, hébergez ou avez découvert une start-up dont vous êtes fier, qui a développé un produit ou une solution en rapport avec l’IoT, le MtoM, les objets connectés ?

Vous estimez qu’elle mérite d’être (re)connue ? Inscrivez-la à l’Opération Highlight your Deep-Tech 2022.

IoT Legal Desk

Vous avez un projet IoT ? Pensez « légal » le plus tôt possible et profitez d’un rendez-vous privé, gratuit et confidentiel avec un cabinet d’avocats présent sur le salon.

IoT Financing Desk

Vous cherchez des conseils avisés pour bien financer votre projet IoT ?

Prenez rendez-vous avec les consultants spécialisés à l’occasion du salon. L’opération IoT Financial Desk consiste à mettre gratuitement à disposition des entreprises une expertise en ingénierie du financement de l’IoT, pour leur permettre d’identifier les dispositifs de financement et en bénéficier pleinement en toute sécurité.

Inscrivez-vous ou demandez votre badge visiteur gratuit et découvrez l’intégralité des programmes de conférences dès maintenant, via le site : https://www.salon-iot-mtom.com/