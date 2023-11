Techniques de l’Ingénieur soutient la 12ᵉ édition de la Semaine de l’Industrie en ouvrant en libre accès une sélection de ressources documentaires, et cela, du 27 novembre au 3 décembre 2023 !

La Semaine de l’Industrie met en lumière le monde de l’industrie, de l’innovation et de la technologie française, à travers différentes animations : job dating, visites d’entreprises et des établissements de formations, ateliers, escapes games, webinaires… Cette édition 2023 a pour thème “Avec l’industrie, fabrique ton avenir”. L’objectif est de faire la démonstration, à ceux qui en douteraient encore, d’un secteur innovant et engagé dans la décarbonation.

La semaine de l’industrie vue par Techniques de l’Ingénieur

Pour l’occasion, Techniques de l’Ingénieur, à travers une série de livres blancs ou d’articles de ressources documentaires ouverts gratuitement, vous montre comment les industriels agissent, vous ouvrent les portes des usines, des bureaux d’études et des arcanes de la R&D.

Commençant par la visite d’un site de production aéronautique, où sont abordés des défis majeurs : l’industrie du futur, ses métiers, la maîtrise des impacts environnementaux, la décarbonation ou encore l’utilisation de ChatGPT !

Une semaine de 7 jours….7 articles à lire !

Les articles de ressources documentaires :

(Pour accéder à l’article, cliquez sur le lien puis sur le bouton « Libre Accès » en haut de la page.)

Les fiches pratiques :

Les livres blancs :