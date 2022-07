Un mois dans l’espace #31

Que va-t-il se passer au-dessus de nos têtes le mois prochain ? Période estivale oblige, la rédaction vous propose de vous plonger sur le mois d’août et les rendez-vous astrologiques qui vont rythmer les jours à venir.

La tête dans les étoiles

L’été est souvent l’occasion pour les amateurs d’observer les astres qui nous entourent. En effet, le ciel est plus dégagé à cette période. De plus, des applications permettent aujourd’hui de reconnaître facilement les astres visibles. La rédaction vous propose de suivre les événements célestes visibles au mois d’août.

A commencer par un événement rare, qui s’est déroulé dans notre ciel à la fin du mois de juin dernier. En effet, entre le 24 et le 27 juin dernier, ce sont pas moins de six planètes qui étaient alignées dans le ciel, 7 au lever du soleil. Ces planètes – Mercure, Vénus, la Lune, Mars, Jupiter et Saturne, plus le soleil – se trouvent rarement dans cette position, visibles à l’œil nu. La prochaine fois que cet alignement pourra être observé sera en 2124, profitez donc de cette vidéo, si vous avez raté ce spectacle :

Le mois d’août devrait être propice à l’observation de planètes et d’étoiles. En 2022, un phénomène favorise les observations : l’opposition des planètes. Ce phénomène a lieu lorsque la Terre se retrouve alignée entre le soleil et une planète du système solaire. Le 14 août, c’est Saturne qui se retrouvera en opposition et sera donc observable facilement. A noter que Saturne sera visible tout l’été. La période d’opposition est juste celle où la planète est la mieux placée pour être observée depuis la Terre.

Saturne sera la planète à surveiller dans le ciel en ce mois d’août. L’été est la saison propice à l’observation des étoiles filantes. En effet, de fin juillet jusqu’au 25 août, notre planète traverse les Perséides, un essaim de minuscules météores – leur taille varie entre un millimètre et un centimètre – lancés à la vitesse de 58 kilomètres par seconde. Ces météores, communément appelés étoiles filantes, qui s’écrasent sur notre atmosphère sont en réalité des débris issus du passage de la comète Swift-Tuttle : elle croise périodiquement dans notre système solaire, laissant derrière elle des traînées à l’origine des étoiles filantes observables dans l’hémisphère nord pendant l’été. Le dernier passage de la comète dans notre système solaire a eu lieu en 1992. Sa prochaine visite est prévue pour 2126. Cette année, le pic d’observation des étoiles filantes est prévu pour les 12 et 13 août. Plus de 100 météores s’écraseront alors sur notre atmosphère chaque heure.

Pouvant atteindre la vitesse de 250 000 km/h, ces poussières stellaires brûlent à une altitude d’environ 80 kilomètres au-dessus de nos têtes. D’ailleurs, ce phénomène se produit toute l’année, puisqu’une dizaine de météores s’écrasent sur notre atmosphère tous les jours.

Pour ceux qui ne veulent rien manquer, voici tous les événements astronomiques répertoriés pour août 2022.

Si vous vient l’envie estivale d’ajouter une application permettant de suivre et reconnaître les astres visibles (et invisibles), voici une liste des applications, gratuites dédiées à l’astronomie et affichant des cartes du ciel “augmentées” grâce à la caméra de votre smartphone.

Enfin, chaque année au mois d’août se déroule la “nuit des étoiles”, un événement qui prend place sur tout le territoire. Organisé par l’association française d’astronomie, l’édition 2022 aura lieu les 5,6 et 7 août. Des centaines d’animations autour de l’astronomie sont organisées sur tout le territoire. Retrouvez les animations proposées près de chez vous sur le site de l’AFA.

