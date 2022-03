Un mois dans l’espace #26

Que s'est-il passé au-dessus de nos têtes depuis un mois ?

Perseverance fête sa première année sur Mars

Le 18 février 2021, le célèbre rover se posait sur Mars, dans le cratère Jezero. Perseverance a également fêté par la même occasion le millionième tir laser réalisé sur Mars, il y a quelques jours. En effet, les deux rovers présents sur Mars, Curiosity et Perseverance, sont tous les deux équipés d’instruments lasers innovants – ChemCam pour Curiosity et SuperCam pour Perseverance – qui permettent aux deux engins de collecter un maximum de données sur la planète rouge. Perseverance a eu l’honneur du millionième tir, qui a été commandé à distance, au CNES. Cet évènement a également donné lieu à une table ronde, organisée par le CNES, que vous pouvez revoir ci-dessous :

Le visionnage de cette vidéo a été bloqué pour respecter votre choix de refus de dépôt de cookies.

Si vous souhaitez la visionner, vous devez préalablement accepter les cookies marketing. Accepter les cookies marketing

A l’occasion du premier anniversaire de Perseverance, le site internet du CNES vous propose également un quizz, pour évaluer – ou améliorer – vos connaissances sur cette mission martienne d’ores et déjà couronnée de succès.

Un mystérieux signal radio venu de la Voie Lactée

C’est un flash, repéré par une équipe d’astronomes australiens, qui intrigue le petit monde de l’astronomie depuis près de deux semaines. Ce signal radio, émis précisément toutes les 18 minutes et 11 secondes, provient du centre de la voie lactée, à plus de 4 000 années lumières de la Terre : il a été capté par l’un des télescopes les plus sensibles du monde, l’ASKAP.

Si les propriétés de ce signal – la lumière qu’il émet apparaît et disparaît de manière aléatoire – évoquent les caractéristiques de certains objets stellaires, comme des supernovae, des pulsars ou des étoiles à neutrons, les astronomes sont pour le moment incapables de conclure avec certitude sur la nature de ce signal. L’hypothèse qui tient la corde serait celle d’un magnétar à rotation lente – une étoile à neutrons dotée d’un champ magnétique très puissant – qui n’a à l’heure actuelle jamais été observé.

Pour en savoir plus, vous pouvez lire cet article, publié sur le site France 24. Deux experts du CEA expliquent que l’objet céleste observé est peut-être le plus vieux magnétar de notre galaxie.

Quoi qu’il en soit, les astronomes du monde entier s’accordent sur le fait que ce signal n’est en rien le prélude à une rencontre du troisième type.

Un selfie dans l’espace

La sonde chinoise Tiawen-1 a réalisé une photo inédite de Mars grâce à une perche à selfie, installée sur l’orbiteur, qui tourne autour de la planète rouge depuis plus d’un an. Ces images incroyables ne sont pas les premières envoyées par la sonde depuis qu’elle orbite autour de Mars. Ces clichés, pris le 31 janvier dernier, ont été publiés peu de temps après par l’agence spatiale chinoise.

Voici ces images en vidéos :

Le visionnage de cette vidéo a été bloqué pour respecter votre choix de refus de dépôt de cookies.

Si vous souhaitez la visionner, vous devez préalablement accepter les cookies marketing. Accepter les cookies marketing

Un quizz espace et géographie, ça vous tente ?

Le Huffingtonpost propose sur son site un quizz réalisé avec des photos prises par Thomas Pesquet lors de son récent séjour à bord de l’ISS. Saurez-vous reconnaître quel pays ou quelle ville se cachent derrière ces photos ?

Pour tenter votre chance, c’est par ici.

Par Pierre Thouverez