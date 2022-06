Un mois dans l’espace #30

Que s’est-il passé au-dessus de nos têtes depuis un mois ? SpaceX occupe l'actualité du mois de juin, entre les frasques d'Elon Musk, le rapport de la FAA, et les préparatifs du premier vol du Starship, qui sera propulsé par 33 moteurs.

SpaceX : plus vite, plus haut, plus gros

SpaceX reprend sa marche – spatiale – en avant. La firme américaine a battu un énième record il y a quelques jours, en réalisant trois lancements en moins de 36 heures. SpaceX a pour cela fait appel à son lanceur réutilisable, le Falcon 9. Ce sont 53 satellites labellisés Starlink, un satellite d’imagerie radar construit par Airbus pour l’armée allemande, et enfin un satellite de rechange pour l’opérateur Globalstar, qui ont été envoyés par SpaceX en orbite, entre le 17 et le 19 juin.

A noter que deux de ces missions ont été opérées depuis la Floride, alors que la seconde, pour le compte d’Airbus, a été réalisée à partir du site de lancement californien situé sur la base militaire de Vanderberg. Les trois lanceurs sont revenus se poser sur des barges au large des côtes de la Floride et de la Californie, comme prévu, et pourront être réutilisées. D’ailleurs, l’un des lanceurs fêtait sa treizième utilisation !

En vidéo, voici l’atterrissage du Falcon 9, de retour de mission.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/3Mqa22OWqw — SpaceX (@SpaceX) June 19, 2022

SpaceX traverse malgré tout une période délicate : Elon Musk, qui s’est porté récemment acquéreur du réseau social Twitter, a enchainé les frasques en ligne. Si le Sud-Africain d’origine est coutumier du fait, il semble que ses sorties récentes aient érodé la confiance des salariés de SpaceX et installé une forme de climat d’inquiétude au sein de l’entreprise. Ce qui a donné lieu à l’envoi d’un courrier, rédigé par certains employés de SpaceX, pour faire état de leur mécontentement. Avant de se faire licencier.

Aussi, les récentes accusations de harcèlement proférées à l’encontre d’Elon Musk viennent ajouter à ce climat pesant.

Enfin, la FAA, l’agence fédérale de l’aviation qui supervise les autorisations de vol privées Outre-Atlantique, a publié son rapport, le 13 juin, sur les impacts environnementaux des activités de SpaceX dans le sud du Texas. Un rapport qui oblige la firme spatiale américaine à prendre 75 mesures pour réduire son empreinte écologique, mais qui autorise SpaceX à poursuivre ses activités sur le site de Boca Chica. Une issue attendue, mais décisive pour le vaisseau hors-norme, Starship, qu’Elon Musk et ses ingénieurs développent depuis plusieurs années.

SpaceX a déjà réalisé des tests en haute altitude avec le vaisseau Starship, mais il s’agit désormais de réaliser un premier vol orbital, à l’aide du lanceur lourd Super Heavy. Un défi de taille, avec de multiples enjeux : les vaisseaux Starship seront réutilisables, il faut donc les ramener sur Terre. Ces tests ont déjà été effectués avec succès. Ensuite, les lanceurs. Le dernier né des lanceurs Super Heavy, le Super Heavy Booster 7, a été placé sur le pas de lancement de Boca Chica quelques jours après la publication du rapport de la FAA. Ce lanceur géant, équipé de 33 moteurs Raptor, doit subir une batterie de tests, dont un test de tir statique.

Le 23 juin, le lanceur a été déplacé par “Mechazilla”, une énorme grue robotisée placée sur le pas de tir, et qui possède, comme on peut l’observer sur la vidéo ci-dessous, deux énormes bras mécaniques qui permettent de déplacer lanceurs et vaisseaux, afin d’accélérer les phases de mise en place sur le pas de tir. Le bon fonctionnement de cette grue robotisée est également un enjeu fort pour SpaceX, la taille des Super Heavy et des Starship les rendant extrêmement compliqués à déplacer avec les moyens existants aujourd’hui.

Timelapse of SpaceX lifting the world's most powerful rocket booster with Chopsticks for the first time.https://t.co/9tCZafcbaB pic.twitter.com/2q6KSEWz00 — Michael Baylor (@nextspaceflight) June 24, 2022

Elon Musk, éternel optimiste, aimerait que le vol inaugural puisse se dérouler en juillet, si tous les tests se déroulent parfaitement. Pour ne pas rater cela, SpaceX a mis en place un direct live depuis Boca Chica, qui permet de suivre en permanence ce qui se déroule sur le pas de tir :

Par Pierre Thouverez

Image de Une : Les moteurs Raptors ©SpaceX