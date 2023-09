Un supercondensateur à base de ciment, d’eau et de carbone pour stocker l’électricité dans les structures en béton

En ce moment

On reproche souvent leur intermittence aux sources d’énergie renouvelable. Si ce fait mérite d’être nuancé, le stockage de l’énergie, sous toutes ses formes, est néanmoins devenu un enjeu majeur de la transition énergétique et les efforts se multiplient pour trouver des solutions de stockage pérennes. Une équipe de chercheurs du MIT propose une solution innovante pour le stockage de l’électricité, utilisant des matériaux abondants et peu coûteux comme le ciment et le noir de carbone. À terme, cela permettrait de stocker directement de l’électricité dans la structure des bâtiments.