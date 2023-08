Waste Marketplace centralise la gestion des déchets des industriels et du bâtiment

Interview

La gestion des déchets industriels et de chantier est une affaire complexe, qui nécessite de bien identifier les typologies de déchets et de trouver des solutions de traitement spécifiques. Pour que la gestion des déchets ne soit plus un casse-tête, de nouveaux services se développent autour de ces problématiques et de nouveaux acteurs apparaissent. C’est le cas de Waste Marketplace, une startup qui fut l’un des premiers projets accompagnés par le programme intrapreneur de Vinci et qui s’engage, autour d’un contrat unique, à rechercher les meilleures solutions du marché pour chaque type de déchet. Nous avons demandé à son fondateur, Jérôme de Tomasi, de nous expliquer son fonctionnement.