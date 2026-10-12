Une cyberattaque contre les systèmes frigorifiques paralyse des centaines de supermarchés français

Une cyberattaque d'une ampleur inhabituelle a perturbé les installations frigorifiques de plusieurs enseignes françaises de la grande distribution. Au-delà des pertes alimentaires, cet incident révèle les risques auxquels sont exposés les équipements industriels connectés.

Dans la nuit du 11 au 12 octobre 2026, une cyberattaque visant les systèmes de réfrigération du fabricant danois Danfoss a provoqué le dégivrage intempestif d’équipements frigorifiques dans de nombreux supermarchés français. Les enseignes Intermarché et Coopérative U ont confirmé être touchées. Entre 150 et 200 magasins Intermarché et près d’une centaine de magasins U seraient concernés, d’après les informations recueillies par l’AFP.

D’autres enseignes, notamment E.Leclerc, Carrefour Market et Monoprix, ont également été citées parmi les victimes potentielles, sans confirmation officielle de toutes les entreprises concernées. L’attaque a entraîné la destruction de stocks de produits frais et surgelés, devenus impropres à la commercialisation après une rupture de la chaîne du froid.

Le mécanisme de l’attaque repose sur la prise de contrôle à distance des systèmes de régulation frigorifique. Ces équipements permettent de superviser les températures des chambres froides, des meubles réfrigérés et des installations de congélation. Ils facilitent également la maintenance et la surveillance des installations sans intervention permanente sur place.

Les premières investigations évoquent un détournement de la fonction de dégivrage. Normalement activée ponctuellement pour éliminer le givre, cette fonction aurait été déclenchée de manière forcée. Certaines consignes auraient atteint 50 °C, provoquant une élévation anormale de la température des installations.

Les conséquences économiques sont immédiates. Outre les marchandises détruites, les magasins doivent contrôler leurs équipements, rétablir les températures réglementaires et reconstituer leurs stocks. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour identifier les victimes et déterminer l’étendue des dommages, notamment les départs de feu signalés dans certaines installations.

Des vulnérabilités déjà identifiées dans les systèmes Danfoss

L’incident intervient alors que des vulnérabilités avaient déjà été découvertes dans certains équipements du fabricant. En août 2026, les chercheurs en cybersécurité industrielle de Claroty ont publié les résultats d’une analyse consacrée aux régulateurs Danfoss AK-SM 800A.

Ces dispositifs assurent la supervision centralisée des installations frigorifiques et disposent d’une interface permettant leur administration à distance. Les investigations ont notamment révélé des faiblesses d’authentification, des possibilités d’exécution de commandes à distance et des vulnérabilités susceptibles de provoquer une interruption de service.

L’exposition de ces équipements constitue un risque supplémentaire. Les recherches ont permis de repérer plusieurs milliers d’interfaces de gestion accessibles depuis Internet, élargissant potentiellement la surface d’attaque des infrastructures frigorifiques.

Certaines vulnérabilités avaient fait l’objet d’un avis de sécurité de Danfoss dès 2025. Le fabricant avait publié des correctifs, notamment avec la version 4.3.1 de son logiciel.

À ce stade, aucun élément public ne permet toutefois d’établir que la cyberattaque du 12 octobre exploite précisément ces vulnérabilités. Le mode d’intrusion, l’identité des attaquants et le périmètre technique exact de la compromission restent en effet à déterminer.

La cybersécurité industrielle confrontée aux risques physiques

Cette attaque illustre une évolution importante des menaces informatiques. Contrairement aux opérations visant le vol de données ou le blocage des systèmes administratifs, elle affecte directement le fonctionnement d’équipements physiques et la continuité des activités économiques.

La problématique dépasse le secteur de la grande distribution. Les installations frigorifiques industrielles, les entrepôts logistiques et les sites de production agroalimentaire utilisent également des systèmes de supervision et de régulation connectés. Leur compromission peut donc présenter des risques opérationnels comparables, même si aucune attaque contre ces infrastructures n’a été établie dans le cadre de cet incident.

Les recommandations de l’Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) soulignent l’importance de protéger les systèmes de contrôle industriels par une défense à plusieurs niveaux. La séparation des réseaux industriels et informatiques, la sécurisation des accès distants et la gestion des correctifs constituent des mesures essentielles.

La protection des installations suppose également de maîtriser les accès accordés aux prestataires de maintenance et de prévoir des procédures permettant de reprendre localement le contrôle des équipements en cas d’incident.

La publication technique de Claroty recommande notamment de supprimer l’exposition directe des interfaces d’administration sur Internet et de restreindre leur accès à des réseaux de confiance.

L’attaque du 12 octobre met ainsi en évidence une dépendance croissante entre infrastructures physiques et systèmes numériques. La cybersécurité industrielle ne concerne plus uniquement la protection des informations. Elle conditionne aussi la sécurité des produits, la disponibilité des équipements et la continuité des chaînes d’approvisionnement.