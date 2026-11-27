Entre souveraineté numérique, transition énergétique et tensions budgétaires dans la recherche, l’actualité de la semaine met en lumière les arbitrages auxquels sont confrontés industriels et institutions.

Innovations de rupture et contraintes économiques se croisent, dessinant un paysage scientifique et technologique en pleine recomposition.

⚡ ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

Saft lance la production de batteries tout-solide en France

La filiale de TotalEnergies franchit une étape industrielle avec la fabrication en France de batteries à électrolyte solide, une technologie prometteuse en matière de sécurité et de densité énergétique.

🔋Les coulisses de la production de batteries tout-solide

Traitement d’eau des tours aéroréfrigérantes : une chimie plus vertueuse est possible !

Indispensables à de nombreux sites industriels, les tours aéroréfrigérantes exigent un traitement d’eau rigoureux. Des alternatives aux biocides classiques permettent de concilier maîtrise sanitaire et réduction de l’impact environnemental.

💧Vers une chimie plus verte pour les tours aéroréfrigérantes

💻 NUMÉRIQUE & IA

OVHcloud, Qwant, Shadow et EUSP s’allient pour renforcer la souveraineté européenne en intelligence artificielle

Quatre acteurs européens unissent leurs infrastructures et leurs savoir-faire pour proposer une alternative aux géants américains et asiatiques de l’IA, sur fond d’enjeux de souveraineté des données.

🇪🇺 Une alliance européenne pour une IA souveraine

Fondation Dassault Systèmes : quand le numérique devient un levier d’intérêt général

La Fondation Dassault Systèmes soutient des projets éducatifs et scientifiques qui mobilisent les technologies numériques, notamment les jumeaux virtuels, au service de causes d’intérêt général.

🤝 Le numérique au service du bien commun

🔬 RECHERCHE & SOCIÉTÉ

Le CNRS fait face à une cure d’austérité budgétaire

Le premier organisme de recherche français doit composer avec des restrictions budgétaires qui interrogent sur sa capacité à maintenir ses ambitions scientifiques et ses recrutements.

📉Le CNRS face aux coupes budgétaires

🎙️ WEBINARS À VENIR

SME : du suivi au pilotage de l’énergie dans l’industrie

Ce webinar montre comment un système de management de l’énergie (SME) permet de passer de la simple mesure des consommations à un pilotage actif de la performance énergétique industrielle.

🏭 Un pilotage de l’énergie optimisé

Capter le CO₂ très dilué : de l’air aux data centers

Ce webinar fait le point sur les technologies de captage du CO₂ à faible concentration, du captage direct dans l’air aux applications émergentes dans les data centers.

🌫️Réserver sa place sur le captage du CO₂

👓 Bon week-end et bonne lecture 📰