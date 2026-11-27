Transformer le dioxyde de carbone en matières premières destinées aux matériaux avancés : c'est l'ambition de l’entreprise américaine Mars Materials avec « Hoigen-C », un acrylonitrile produit par une voie chimique alternative aux procédés pétrochimiques conventionnels. Cette innovation ouvre de nouvelles perspectives pour la fabrication de polymères et de fibres de carbone, matériaux essentiels dans l'aéronautique, l'automobile et les infrastructures énergétiques. Elle vise essentiellement à intégrer du carbone valorisé dans des chaînes de production jusqu'ici largement dépendantes des ressources fossiles.

Les fibres de carbone occupent une place stratégique dans l’industrie des matériaux grâce à leur excellente résistance mécanique, leur rigidité et leur faible masse volumique. Leur fabrication repose principalement sur le polyacrylonitrile (PAN), un polymère dont la structure conditionne directement les propriétés des fibres obtenues. Or, la production de ce précurseur repose encore majoritairement sur l’acrylonitrile issu de la pétrochimie. Remplacer cette matière première sans compromettre la qualité du polymère ni bouleverser les procédés industriels existants constitue donc un enjeu majeur. C’est précisément sur ce maillon de la chaîne de valeur que se positionne Mars Materials avec Hoigen-C.

Repenser la matière première des polymères

Développée à partir de travaux de recherche du National Renewable Energy Laboratory (NREL), la technologie de Mars Materials repose sur un procédé de nitrilation permettant de produire de l’acrylonitrile (C₃H₃N) à partir d’un composé intermédiaire à trois atomes de carbone, lui-même issu de CO₂ capté ou de ressources biologiques. La réaction met en jeu un composé carboné sous forme d’ester ou d’acide, de l’ammoniac et un catalyseur. Contrairement à la voie conventionnelle fondée sur l’ammoxydation du propylène d’origine fossile, cette approche vise à intégrer du carbone valorisé dans la matière première chimique. Elle présente également un intérêt du point de vue de l’efficacité réactionnelle. Une présentation technique du Département américain de l’énergie (DOE) rapporte un rendement supérieur à 98 % pour la nitrilation de l’acrylate de méthyle, contre environ 83 % pour l’ammoxydation du propylène.

Au-delà du gain en efficacité réactionnelle, l’intérêt de cette substitution réside dans la possibilité de conserver une molécule identique à celle utilisée par les industriels, sans nécessairement modifier les étapes de transformation en aval. Hoigen-C peut ainsi être polymérisé pour produire du PAN, lui-même transformé par la suite en fibres précurseurs. La nitrilation présente de même un avantage en matière de sécurité chimique en évitant la formation de certains coproduits associés à la voie conventionnelle, comme le cyanure d’hydrogène (HCN) et l’acétonitrile (C 2 H 3 N).

Une validation technologique prometteuse

Le principal intérêt de Hoigen-C pour le secteur des matériaux réside dans sa transformation en polyacrylonitrile. Ce polymère constitue le principal précurseur des fibres de carbone produites dans le monde. Sa qualité influence directement les propriétés mécaniques du matériau final. La masse moléculaire, la distribution des chaînes polymériques, la pureté et la régularité de la structure sont notamment déterminantes pour obtenir des fibres présentant une résistance et une rigidité élevées. La composition du PAN, qui peut intégrer de faibles proportions de comonomères, joue également un rôle dans son aptitude au filage et sa stabilisation thermique.

En 2025, Mars Materials a annoncé une validation de Hoigen-C avec le groupe SNF, à travers plus de 1 500 formulations et applications de polymères hydrosolubles. Plus directement liés à la filière des matériaux composites, les travaux menés avec North Carolina State University (NC State) ont ensuite permis d’explorer sa conversion en PAN. En janvier 2026, les chercheurs ont rapporté que le polymère obtenu présentait une structure chimique et une masse moléculaire comparables à celles du PAN conventionnel. Cette première validation a été suivie, en novembre 2026, d’une nouvelle étape avec le filage de fibres précurseurs sur des équipements commerciaux standards.

Selon les informations communiquées par Mars Materials et NC State, les propriétés de résistance à la traction et de module obtenues sont comparables aux performances mécaniques visées pour les fibres précurseurs conventionnelles à base de PAN. Cette avancée suggère une compatibilité avec des procédés industriels existants. Toutefois, les fibres de carbone finales doivent encore être caractérisées après stabilisation thermique et carbonisation, deux étapes essentielles pour développer leur structure et leurs performances.

Concilier performances et empreinte carbone

Si les performances des fibres finales sont confirmées, Hoigen-C pourrait contribuer à réduire l’empreinte carbone de plusieurs filières utilisant des composites avancés. Ces matériaux trouvent en particulier des applications dans l’aéronautique, l’automobile ou encore l’énergie éolienne, où les fibres de carbone permettent de concevoir des structures légères et résistantes. La possibilité de produire leur précurseur à partir de carbone valorisé représenterait ainsi un levier de décarbonation situé en amont de nombreuses chaînes industrielles.

Selon une estimation de l’institut de recherche américain Resources for the Future (RFF), l’intensité carbone de l’acrylonitrile conventionnel atteint environ 5,71 kg CO₂e/kg dans l’un des scénarios étudiés, prenant notamment en compte la production du propylène, de l’ammoniac et de l’électricité consommée. De son côté, Mars Materials revendique une intensité carbone six à sept fois inférieure pour son produit. Cette estimation reste toutefois à examiner au regard d’une analyse de cycle de vie complète, intégrant l’origine du CO₂, l’électricité consommée, la fabrication de l’ammoniac, le transport et la fin de vie des composites.

Parallèlement à ces enjeux environnementaux, Mars Materials a développé « Cassini », une installation pilote mise en service en 2024 au Shell Technology Center de Houston. Cette unité permet d’évaluer le procédé à une échelle supérieure et de préparer son déploiement commercial. Franchir ce palier reste néanmoins un défi : il faudra démontrer la stabilité du procédé, garantir une production régulière et une qualité constante de l’acrylonitrile et du PAN obtenu, tout en maîtrisant les coûts. La qualification auprès des fabricants de composites nécessitera également des essais mécaniques, thermiques et de durabilité sur les fibres finales. La compétitivité face aux précurseurs pétrochimiques sera déterminante pour envisager une adoption à grande échelle.