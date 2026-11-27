Des chercheurs américains ont élaboré une nouvelle stratégie pour atteindre l'ignition, un seuil à partir duquel la réaction de fusion s'auto-entretient. Elle consiste à chauffer le plasma avant d'en augmenter la densité, contrairement à la méthode habituellement envisagée. Cette approche pourrait permettre de réduire l'énergie nécessaire au processus.

À masse de combustible égale, la fusion nucléaire libère bien plus d’énergie que la fission. Elle détient ainsi peut-être la clé d’une électricité bas carbone abondante. Le procédé consiste à reproduire le mécanisme qui alimente les étoiles en fusionnant des noyaux atomiques légers pour former des noyaux plus lourds. Cette réaction devient autonome lorsqu’elle atteint l’ignition, un point à partir duquel la chaleur produite par les réactions de fusion suffit à entretenir le plasma, sans chauffage extérieur supplémentaire. Des scientifiques américains du Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL) viennent d’élaborer une nouvelle piste moins énergivore pour atteindre ce seuil.

Depuis les années 1950, un modèle mathématique appelé le critère de Lawson est utilisé pour déterminer si un plasma peut atteindre les conditions nécessaires à l’ignition. Il prend notamment en compte sa température, sa densité et le temps pendant lequel il doit être maintenu dans cet état. Il permet ainsi de définir les conditions à atteindre, mais sans préciser la meilleure manière d’y parvenir. Les chercheurs ont enrichi ce modèle pour qu’il se rapproche davantage des conditions réelles de la fusion nucléaire.

Dans un article paru dans la revue Physical Review Letters, ils expliquent avoir intégré plusieurs paramètres supplémentaires, comme l’accumulation d’hélium issu des réactions de fusion et pouvant diluer le plasma, ou encore la présence d’impuretés légères ou lourdes provenant des parois du réacteur. Ils ont aussi pris en compte les pertes d’énergie par rayonnement synchrotron, ainsi que les pertes de chaleur vers l’extérieur du plasma.

Certaines impuretés peuvent par exemple provenir du tungstène, utilisé notamment pour protéger les parois des réacteurs des températures extrêmes. Ce métal est actuellement employé par plus d’une douzaine de machines à fusion de nouvelle génération dans le monde. Selon les calculs du nouveau modèle, une concentration de tungstène équivalant à une particule sur 10 000 dans le plasma pourrait suffire à doubler la pression nécessaire à l’ignition. En extrapolant le calcul à trois dimensions, cette pression pourrait même dépasser le seuil de stabilité du plasma.

Chauffer le plasma avant de le densifier

Les chercheurs sont parvenus à mettre en évidence une zone appelée « col de Cordey » (Cordey saddle), qui marque la frontière entre les plasmas nécessitant un chauffage extérieur et ceux capables de s’entretenir par eux-mêmes. Dans un plasma théorique parfaitement pur, ce point correspond à une puissance de fusion cinq fois supérieure à celle du chauffage fourni.

Jusqu’à présent, la stratégie envisagée dans de nombreux projets de recherche sur la fusion pour atteindre l’ignition consistait à augmenter, dans un premier temps, la densité du plasma, avant de lui apporter davantage de chaleur. Grâce à leurs travaux, les chercheurs suggèrent au contraire qu’il serait plus efficace de procéder dans l’ordre inverse, en chauffant d’abord le plasma avant d’augmenter sa densité.

Ces résultats pourraient contribuer à améliorer les futurs réacteurs à fusion qui utilisent des champs magnétiques pour confiner le plasma. Ils présentent également un intérêt pour ITER, le réacteur expérimental international en construction en France, qui doit notamment composer avec les enjeux liés au chauffage du plasma et à sa contamination par des impuretés métalliques comme le tungstène. Ces travaux du PPPL pourraient ainsi nourrir de nouvelles pistes de réflexion, mais sans pour autant remettre directement en cause la conception actuelle du projet.

Il reste toutefois une étape importante à réaliser avant de confirmer l’intérêt de cette nouvelle stratégie. Cette approche repose pour l’instant sur des calculs théoriques et aucun dispositif expérimental actuel ne permet d’atteindre les températures correspondant au col de Cordey. L’équipe du PPPL prévoit donc de réaliser des simulations numériques afin de tester cette trajectoire consistant à chauffer le plasma avant d’augmenter sa densité.