Webinar : Modéliser les Procédés de Fabrication avec COMSOL Multiphysics®

Organisé le jeudi 5 décembre à 11h, ce webinaire mettra en lumière les procédés de fabrication et de mise en forme des matériaux, soumis à des exigences strictes pour satisfaire aux normes de qualité de l’industrie.

Le webinar en accès libre organisé le jeudi 5 décembre de 11h à 12h, portera sur la conception de composants mécaniques performants. Ce procédé particulier implique de nombreux défis, tels que des tolérances de fabrication de plus en plus fines et la maîtrise du niveau de contraintes résiduelles dans le matériau. En permettant aux ingénieurs de tester leurs procédés par prototypage virtuel, la modélisation et la simulation numériques sont devenus des atouts importants dans le domaine de la fabrication.

Le logiciel COMSOL Multiphysics® et ses produits complémentaires fournissent un large éventail de fonctionnalités pour modéliser la fabrication et la mise en forme des matériaux, telles que des lois de comportement non-linéaires avancées et des outils dédiés à l’étude des contraintes résiduelles. La plateforme de modélisation apporte des couplages multiphysiques prédéfinis permettant d’aborder des procédés dans lesquels interviennent mécanique du solide, transfert de chaleur, écoulement, et bien d’autres phénomènes – tous pouvant interagir dans une seule et même simulation.

Ce webinar permettra d’illustrer les capacités de la suite logicielle COMSOL à modéliser des procédés tels que l’emboutissage, l’extrusion, le compactage, la coulée continue, le moulage, le revêtement, ou encore la fabrication additive. Nous ferons également un tour d’horizon des fonctionnalités pertinentes pour l’étude des procédés de fabrication.