Webinar : Modélisation Multiphysique pour l’Aéronautique et le Spatial avec COMSOL Multiphysics®

Organisé le jeudi 14 novembre à 11h, ce webinaire envisagera la modélisation multiphysique sous l'angle aéronautique et spatial. L'utilisation de la simulation pour la recherche et le développement (R&D) a en effet été amorcée par l'industrie aérospatiale, où COMSOL Multiphysics® est reconnue en tant que plateforme éprouvée pour la réalisation de nombreux projets.

Lors de ce webinar en accès libre organisé le jeudi 21 novembre de 11h à 12h, nous présenterons de nouveaux défis, tels que la décarbonation de l’aviation, l’électrification, l’utilisation de matériaux composites et céramiques, l’intégration de multiples données de capteurs dans des jumeaux numériques et les nouveaux processus de fabrication, qui nécessitent une modélisation de haute-fidélité pour garantir la fiabilité et l’efficacité des processus de R&D.

En particulier, les modèles utilisés doivent tenir compte des multiples phénomènes susceptibles d’influer sur les performances d’un processus ou d’un dispositif – en d’autres termes, il doit s’agir de modèles multiphysiques. L’électrification implique par exemple une puissance de fonctionnement élevée des appareils électriques, ce qui signifie que les nouvelles versions de ces dispositifs doivent être développées à l’aide de modèles précis de transfert de chaleur, de chauffage électrique et de dilatation thermique. Un autre exemple est l’utilisation de matériaux composites, nécessitant une grande maîtrise des processus de fabrication et d’assemblage. La modélisation de ces processus doit tenir compte des contraintes et des déformations mécaniques, du changement de phase et du durcissement des résines et autres polymères, ainsi que des transferts thermiques au cours de la fabrication et du soudage.

Le logiciel COMSOL Multiphysics® offre des capacités uniques de modélisation multiphysique pour répondre aux nouveaux défis de conception de l’industrie aérospatiale. Il offre également des fonctionnalités pour la création d’applications de simulation et la gestion des données de modélisation facilitant la collaboration, et permettant de partager les avantages de la simulation entre collègues, partenaires et clients.

Ce webinar offrira un aperçu des capacités de COMSOL Multiphysics®. Certaines fonctionnalités clefs pour l’industrie aérospatiale seront illustrées à travers divers exemples impliquant des phénomènes de transfert de chaleur, mécanique des fluides, électrochimie et acoustique. La modélisation des matériaux composites sera également abordée.