Face à l’urgence climatique et aux exigences croissantes de compétitivité, l’industrie française doit engager une transformation profonde. Pour l’y aider, l’Ademe met à disposition des plans de transition sectoriels détaillés, pensés pour orienter chaque filière vers une trajectoire bas carbone réaliste et ambitieuse. Ce dossier en neuf volets décrypte ces orientations, secteur par secteur, en montrant les leviers, les scénarios, et les défis propres à chacune des principales industries émettrices.