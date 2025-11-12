Plans de transition sectoriels : l’Ademe donne des billes à...
Ces cinq dernières années, l’Ademe a mené des études prospectives sur neuf secteurs industriels fortement émetteurs de CO2, afin d’identifier leurs options de...
Face à l’urgence climatique et aux exigences croissantes de compétitivité, l’industrie française doit engager une transformation profonde. Pour l’y aider, l’Ademe met à disposition des plans de transition sectoriels détaillés, pensés pour orienter chaque filière vers une trajectoire bas carbone réaliste et ambitieuse. Ce dossier en neuf volets décrypte ces orientations, secteur par secteur, en montrant les leviers, les scénarios, et les défis propres à chacune des principales industries émettrices.
PTS : enjeux et méthode
Ces cinq dernières années, l’Ademe a mené des études prospectives sur neuf secteurs industriels fortement émetteurs de CO2, afin d’identifier leurs options de...
Les industries lourdes : réalités physiques et transformations de procédés
Encore productrice d’acier, la France le restera-t-elle à l’avenir ? Les scénarios de décarbonation de l’Ademe montrent que c’est possible, en particulier si les...
Le plan de transition sectoriel de l’Ademe sur l’industrie cimentière montre que le développement des solutions de décarbonation déjà connues ne suffit pas. Deux...
Métal essentiel aujourd’hui et aussi demain pour la transition, l’aluminium pourrait se décarboner à plus de 80 % d’ici 2050. Dans ses scénarios, l’Ademe montre...
Chimie et énergie : bifurquer vers de nouvelles molécules
Afin de se décarboner à hauteur des objectifs de la SNBC, la filière de l’ammoniac peut actionner plusieurs leviers. Mais ses contraintes techniques l’obligent à...
Agro-industrie et matériaux biosourcés : sobriété et optimisation des ressources