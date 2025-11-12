Dossier de la rédac' Mars 2026

Décarboner l’industrie française : les feuilles de route sectorielles de l’Ademe

#Matériaux #Entreprises et marchés #Environnement #Acier #Ciment #Papier #Agroalimentaire

Face à l’urgence climatique et aux exigences croissantes de compétitivité, l’industrie française doit engager une transformation profonde. Pour l’y aider, l’Ademe met à disposition des plans de transition sectoriels détaillés, pensés pour orienter chaque filière vers une trajectoire bas carbone réaliste et ambitieuse. Ce dossier en neuf volets décrypte ces orientations, secteur par secteur, en montrant les leviers, les scénarios, et les défis propres à chacune des principales industries émettrices.

Sommaire
PTS : enjeux et méthode
Les industries lourdes : réalités physiques et transformations de procédés
Chimie et énergie : bifurquer vers de nouvelles molécules
Agro-industrie et matériaux biosourcés : sobriété et optimisation des ressources
