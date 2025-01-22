Semi-conducteurs : l'Europe au carrefour de ses ambitions
Depuis la crise sanitaire, l’Europe a découvert à quel point les chaînes de valeur industrielles pouvaient être mises à l’arrêt par un composant minuscule. La...
Regagner en souveraineté sur la production des semi-conducteurs est vital pour l'industrie européenne.
Le Chips Act en action
Dans un contexte de rivalité techno-industrielle exacerbée - États-Unis/Chine, tensions sur l’accès à certains matériaux, dépendance mondiale vis-à-vis de Taïwan...
Les puces électroniques ont longtemps été un sujet discret, réservé aux spécialistes. Jusqu’au jour où elles ont manqué. Après le Covid, quelques composants...
La crise post-Covid a rendu visible une dépendance que l’industrie avait fini par considérer comme acquise : sans semi-conducteurs, certaines chaînes de production...
Les puces électroniques, pilier des nouvelles technologies
Avec la miniaturisation toujours plus poussée des composants électroniques, le cuivre, qui assure habituellement les connexions et le transport du signal électrique,...
Alors que l’IA se démocratise, les processeurs s’agrandissent et nécessitent de meilleures performances. La technologie développée par la start-up NcodiN, utilisant...
Porté par l'intelligence artificielle, le marché mondial des semi-conducteurs progresse fortement, tandis que les grandes puissances déploient des plans massifs pour...
Les semi-conducteurs ne servent pas uniquement à calculer et à stocker. Ils sont aussi des matériaux de conversion, capables de transformer une pression, une déformation,...
Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour...
Puces : des enjeux géostratégiques et environnementaux
STMicroelectronics a signé un contrat d’achat d’électricité de 15 ans pour alimenter en énergie solaire ses sites français. Dans un moment où le leader mondial des...
Les puces de Nvidia permettent d’accélérer l’IA. Mais pour le gouvernement américain, il est impératif de limiter ses exportations pour que des pays, comme la Chine,...
Le cours de l'action NVIDIA a atteint des sommets historiques, reflétant sa position inébranlable comme pilier majeur de la révolution mondiale de l'IA. Mais les poids...
