Dossier de la rédac' Février 2026

Le Chips Act, pari industriel de l’Union européenne

Facebook

Twitter

Linkedin

flux rss
#Informatique et Numérique #Semiconducteur #Electronique #Processeur #Carte à puce #Intelligence artificielle #Microélectronique

Regagner en souveraineté sur la production des semi-conducteurs est vital pour l'industrie européenne.

Sommaire
Le Chips Act en action
Les puces électroniques, pilier des nouvelles technologies
Puces : des enjeux géostratégiques et environnementaux
Téléchargez ce dossier en PDF
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/informatique-et-numerique/

Le Chips Act en action

Les puces électroniques, pilier des nouvelles technologies

Puces : des enjeux géostratégiques et environnementaux

Téléchargez ce dossier en PDF

Le dessin du mois

Dessin Le Chips Act, pari industriel de l’Union européenne

INSCRIVEZ-VOUS AUX NEWSLETTERS GRATUITES !