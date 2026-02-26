Les thèses du mois : « Le Chips Act, pari industriel de l’Union européenne »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.
Pour notre dossier de février, « Le Chips Act, pari industriel de l’Union européenne », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.
Synthèse de nanocristaux semi-conducteurs pour les applications Q-LED
Pierre Machut
Chimie organique
Grenoble-Alpes
Fabrication and doping of semiconducting/insulating polymer blend aerogels for thermoelectric
Souhail Essadiki
Chimie des polymères
Strasbourg
Semiconductor heterostructures based on earth-abundant elements for photovoltaic applications : from material to device
Wafae El Berjali
Physique
Université de Lorraine
Simulations numériques à l’échelle atomique des dommages induits par les radiations dans les semi-conducteurs
Julien Parize
MicroNano Systèmes
Université de Toulouse
Noise and dynamics of hybrid plasmonic semiconductor lasers for InP-based quantum integrated optical communications
Di Cui
Electronique et Optoélectronique
Institut polytechnique de Paris
Preparation of new Resorcinol-Formaldehyde resin semiconductors and research on photocatalytic nitrogen fixation applications
Ning Zhang
Chimie des matériaux
Lyon 1
Mise en place d’une méthodologie d’éco-conception dans la R&D des semi-conducteurs intégrant les défis de la mise à l’échelle industrielle
João Carlos Lopes Barbosa
Génie Industriel : conception et production
Université Grenoble Alpes
Architecture et conception d’une boucle de rétroaction à température ambiante entre les chaînes de mesure et de contrôle de Qubits semi-conducteurs à température cryogénique
Mathieu Toubeix
Physique appliquée
Université Grenoble Alpes
Analyse de sensibilité et machine learning et leurs applications pour accélérer l’évaluation des performances analogiques de circuits de semi-conducteurs en présence de plusieurs sources de variations paramétriques
Damien Remot
Mathématiques et Applications
Université de Toulouse
Architectures multi-niveaux et multi-buffers pour la commande rapprochée de composants à semi-conducteurs de puissance en SiC incluant la surveillance de leur état de santé et leur protection en régime extrême dans le domaine de l’aéronautique.
Mathis Picot-Digoix
Génie Électrique
Université de Toulouse
