Les thèses du mois : « Le Chips Act, pari industriel de l’Union européenne »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de février, « Le Chips Act, pari industriel de l’Union européenne », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Synthèse de nanocristaux semi-conducteurs pour les applications Q-LED

Pierre Machut

Chimie organique

Grenoble-Alpes

​Fabrication and doping of semiconducting/insulating polymer blend aerogels for thermoelectric

Souhail Essadiki

Chimie des polymères

Strasbourg

​Semiconductor heterostructures based on earth-abundant elements for photovoltaic applications : from material to device

Wafae El Berjali

Physique

Université de Lorraine

​Simulations numériques à l’échelle atomique des dommages induits par les radiations dans les semi-conducteurs

Julien Parize

MicroNano Systèmes

Université de Toulouse

​Noise and dynamics of hybrid plasmonic semiconductor lasers for InP-based quantum integrated optical communications

Di Cui

Electronique et Optoélectronique

Institut polytechnique de Paris

Preparation of new Resorcinol-Formaldehyde resin semiconductors and research on photocatalytic nitrogen fixation applications

Ning Zhang

Chimie des matériaux

Lyon 1

Mise en place d’une méthodologie d’éco-conception dans la R&D des semi-conducteurs intégrant les défis de la mise à l’échelle industrielle

João Carlos Lopes Barbosa

Génie Industriel : conception et production

Université Grenoble Alpes

Architecture et conception d’une boucle de rétroaction à température ambiante entre les chaînes de mesure et de contrôle de Qubits semi-conducteurs à température cryogénique

Mathieu Toubeix

Physique appliquée

Université Grenoble Alpes

Analyse de sensibilité et machine learning et leurs applications pour accélérer l’évaluation des performances analogiques de circuits de semi-conducteurs en présence de plusieurs sources de variations paramétriques

Damien Remot

Mathématiques et Applications

Université de Toulouse