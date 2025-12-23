STMicroelectronics veut se fournir à 100 % en énergies renouvelables d’ici 2027

STMicroelectronics a signé un contrat d’achat d’électricité de 15 ans pour alimenter en énergie solaire ses sites français. Dans un moment où le leader mondial des semi-conducteurs doit affronter de fortes difficultés financières, le virage effectué vers les énergies renouvelables pourrait lui ouvrir de nouvelles perspectives.

L’acteur franco-italien[1] des puces électroniques pourra compter sur quinze ans d’approvisionnement en électricité renouvelable grâce à un partenariat avec TSE, acteur majeur de l’énergie solaire et de l’agrivoltaïsme en France. Signé en novembre dernier, ce contrat d’achat d’électricité ou PPA[2] qui débutera en 2027 prévoit d’assurer la fourniture, en volume global, d’environ 780 GWh d’électricité renouvelable aux sites français de STMicroelectronics. Cette énergie sera produite par trois parcs solaires exploités par TSE d’une puissance totale d’environ 43 MW.

Une avancée significative

STMicroelectronics s’est fixé pour ambition de garantir un approvisionnement à 100 % en énergies renouvelables pour soutenir ses activités opérationnelles d’ici 2027. Ce contrat illustre cette volonté et aura un large éventail d’application comme le précise Chouaib Rokbi, Executive Vice-President chez STMicroelectronics : « Démarrant en 2027, ce contrat d’achat d’électricité avec TSE augmentera la contribution des énergies renouvelables aux activités de ST en France, qui incluent la R&D, la conception, les ventes et le marketing ainsi que la fabrication des circuits intégrés en grands volumes. »

Pour la multinationale, les contrats d’achat d’électricité occupent une place centrale dans la stratégie mise en place : plusieurs contrats ont déjà été signés en France, en Italie, en Malaisie et au Maroc.

Suite au contrat signé avec TSE, le fleuron européen des semi-conducteurs comptabilise dorénavant deux contrats d’achat d’électricité en France : le premier est le fruit d’un accord passé avec TotalEnergies. Ce premier contrat, inédit en France et d’une durée de 15 ans, représente un volume total de 1,5 (Twh). Depuis janvier 2025, l’électricité fournie par TotalEnergies aux sites de STMicroelectronics provient de deux fermes solaire et éolienne récemment mises en production par TotalEnergies, d’une puissance de 75 MW.

Quant à la Malaisie, STMicroelectronics y a signé, fin 2024, un contrat d’une durée de 21 ans avec Engie ; une première en Asie pour le fabricant de semi-conducteurs. L’électricité, qui approvisionnera un site d’assemblage et de test de semi-conducteurs en grands volumes situé en Malaisie, sera produite par une nouvelle ferme solaire située à Bukit Kayu Hitam dans l’état de Kedah.

La multinationale tente de remonter la pente

Les mauvais résultats financiers obligent le groupe à redéfinir sa stratégie. Son bénéfice net s’est effondré de 89 % au premier trimestre 2025 et son chiffre d’affaires net enregistre une baisse de 14,4 % sur le deuxième trimestre de la même année. En avril dernier, STMicroelectronics a lancé un plan de transformation qui inclut une économie de 300 millions d’euros et la suppression de 2 800 postes d’ici 2027, dont 1 000 d’entre eux en France ; un chiffre à mettre en regard des 500 millions d’euros d’aides publiques qui lui ont été versées depuis 2023.

L’essor de l’IA, qui a surtout bénéficié à Nvidia ou TSMC, ou le ralentissement du marché des véhicules électriques sont les raisons invoquées pour justifier ces baisses de profits.

En faisant le choix pragmatique de se tourner vers de nouvelles solutions énergétiques, STMicroelectronics saisit également une opportunité pour attirer de nouveaux investisseurs sensibles au positionnement de l’entreprise sur les questions environnementales.

[1] Née en 1987 de la fusion du français Thomson Semiconducteurs et de l’italienne Societa Generale Semiconduttori (SGS)

[2] Power Purchase Agreement