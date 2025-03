Maillots pucés pour traquer les déplacements en temps réel, protège-dents connectés pour éviter les commotions, nouveaux textiles mieux adaptés à la discipline… Les nouvelles technologies sont entrées dans le domaine du sport et ont vocation à améliorer les performances des athlètes et à préserver leur santé. Aujourd’hui, les relations entre la recherche, l’innovation et le sport de haut niveau se fluidifient, pour mettre au point des outils toujours plus précis et utiles aux athlètes. Crédit photo de Une : INSEP