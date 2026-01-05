10 contenus incontournables pour bien démarrer l’année 2026 !

Au programme : décarbonation, hydrogène, cybersécurité, énergies renouvelables, intelligence artificielle, innovation. Vous y retrouverez des articles de référence, ainsi que des parcours pratiques : des exercices guidés, à suivre et interrompre librement, à votre rythme.
- Intelligence artificielle et innovation – Exemples d’applications
- EBIOS RM – Une méthode conforme aux exigences de cybersécurité
- Production d’hydrogène vert par électrolyse de l’eau
- Les accumulateurs Li-ion : composants clefs de la mobilité électrique et des énergies renouvelables
- Voiture électrique, voiture à hydrogène
- Écoconception et génie écologique
- Enjeux dans le recyclage des batteries lithium-ion
- Robotisation des grands espaces : principes et outils méthodologiques
- Veille et intelligence artificielle
- Décarboner les utilités industrielles
De notre côté, 2026 s’annonce aussi comme une année importante pour Techniques de l’Ingénieur. Un grand changement se prépare…
À suivre très bientôt.
