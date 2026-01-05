| Une question ?
Logo ETI Quitter la lecture facile

En ce moment

10 contenus incontournables pour bien démarrer l’année 2026 !

Facebook

Twitter

Linkedin

flux rss

Posté le par Hélène BARRILLET dans Innovations sectorielles

Au programme : décarbonation, hydrogène, cybersécurité, énergies renouvelables, intelligence artificielle, innovation. Vous y retrouverez des articles de référence, ainsi que des parcours pratiques : des exercices guidés, à suivre et interrompre librement, à votre rythme.

  1. Intelligence artificielle et innovation – Exemples d’applications 
  2. EBIOS RM – Une méthode conforme aux exigences de cybersécurité 
  3. Production d’hydrogène vert par électrolyse de l’eau 
  4. Les accumulateurs Li-ion : composants clefs de la mobilité électrique et des énergies renouvelables 
  5. Voiture électrique, voiture à hydrogène 
  6. Écoconception et génie écologique 
  7. Enjeux dans le recyclage des batteries lithium-ion 
  8. Robotisation des grands espaces : principes et outils méthodologiques 
  9. Veille et intelligence artificielle 
  10. Décarboner les utilités industrielles 

De notre côté, 2026 s’annonce aussi comme une année importante pour Techniques de l’Ingénieur. Un grand changement se prépare… 

À suivre très bientôt.

Pour aller plus loin

Dans l'actualité

Posté le par Hélène BARRILLET

#Hydrogène #Batterie #Intelligence artificielle #Éco-conception #Sécurité informatique #Mobilité
Inscription veille personnalisée

Réagissez à cet article

Commentaire sans connexion

Pour déposer un commentaire en mode invité (sans créer de compte ou sans vous connecter), c’est ici.

Captcha

Connectez-vous

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous et retrouvez plus tard tous vos commentaires dans votre espace personnel.

Inscrivez-vous !

Vous n'avez pas encore de compte ?

CRÉER UN COMPTE

INSCRIVEZ-VOUS
AUX NEWSLETTERS GRATUITES !