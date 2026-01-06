CES 2026 : de l’IA partout, mais de l’IA utile !

Le CES 2026 a ouvert ses portes à Las Vegas, et ne manquera pas, comme chaque année, de nous éblouir avec pléthore d’inventions et gadgets ludiques. Cette édition 2026 est néanmoins marquée par une tendance de fond : l’omniprésence de l’IA et la montée en puissance des applications « utiles » en lien avec la santé, la mobilité, le divertissement, l’informatique ou la robotique.

Lors de ce CES 2026, on entendra beaucoup parler d’IA, notamment dans les discours des dirigeants, à commencer par ceux de l’industrie des puces (dont AMD et NVIDIA), car la démocratisation de ces technologies repose sur le développement de nouvelles puces IA.

La guerre des puces et des semi-conducteurs est donc plus que jamais d’actualité à Las Vegas. Pour Intel, le CES est l’occasion de présenter sa plate-forme « Panther Lake », alors que Qualcomm a prévu d’annoncer la prochaine génération de processeurs Snapdragon Elite X2. Et qui dit nouvelles puces dit nouveaux ordinateurs. Selon Tim Danton, rédacteur en chef de PC Pro, il faut aussi s’attendre à de nouveaux PC portables promettant des performances inégalées.

Réalité augmentée, écrans et divertissement

L’IA est très présente au CES, sur le terrain de « la vision », de manière générale. LG compte ainsi profiter du CES 2026 pour présenter ses moniteurs gaming dopés à l’IA, ainsi que ses Gallery TV, des écrans à usage d’art mural faisant office de tableaux et permettant aux utilisateurs de créer des visuels à partir de l’IA générative.

La réalité augmentée est également au rendez-vous, grâce à de nouveaux modèles de lunettes intelligentes, en particulier les Lenovo « AI Glasses », un accessoire intégrant un téléprompteur virtuel capable d’afficher du texte dans le champ de vision.

L’IA s’invite dans la mobilité

Sony Honda Mobility[1] revient au CES 2026 avec Afeela 1, sa voiture électrique qui entrera bientôt en préproduction et sera disponible en Californie en fin d’année. Ce véhicule bourré de capteurs intégrera une IA embarquée et des assistants vocaux, pour une aide à la conduite avancée, notamment une assistance à la conduite sur autoroute et le « parking » automatique.

En outre, il est possible que la mobilité intelligente se développe plus vite que prévu, indépendamment des constructeurs. C’est en tout cas l’approche d’une jeune entreprise sud-coréenne du nom de BOS Semiconductors qui a, de son côté, dévoilé une AI Box, une sorte de « cerveau IA » capable de transformer une voiture classique en véhicule intelligent, sans passer par un Cloud.

Assistance par IA, robotique et santé

Cette année, la robotique occupe une place centrale au CES, avec un focus sur les usages domestiques, professionnels et industriels. Les robots dopés à l’IA et capables d’accomplir toutes sortes de tâches, en autonomie totale, sont donc très présents sur le salon. Citons, entre autres, les robots humanoïdes de Realbotix, les robots CLOiD sur roues dédiés aux tâches ménagères, le robot agricole multitâches de Daedong ou encore les modèles de robots MobED de Hyundai Motor Group (HMG) dédiés à l’industrie.

Mais la véritable révolution de l’assistance par IA est probablement dans l’aide au soin, la prise en charge de patients et la prévention des maladies. Pour Dassault Systèmes, le CES est ainsi l’occasion de présenter Step Inside Alzheimer’s, une expérience immersive démontrant « comment données de santé, capteurs et modélisation 3D permettent d’anticiper l’évolution des maladies et de transformer la recherche médicale, le diagnostic et les traitements. »

Samsung Electronics dévoilera sa vision « Companion To AI Living » ainsi que ses développements en matière de détection via des « partenariats de recherche sur des appareils portables qui enregistrent les changements subtils dans la mobilité, la parole et l’engagement – des signes qui peuvent révéler des troubles cognitifs à long terme. »

La French Tech, très présente au CES 2026

Cette année, près de 150 entreprises françaises, dont une centaine de start-up, sont présentes au CES et elles sont nombreuses à présenter des solutions basées sur l’IA.

Concernant la santé, on peut citer la start-up montpelliéraine SeeHaptic et son dispositif mariant IA et retour haptique dans le but d’aider les personnes malvoyantes à percevoir leur environnement sans la vue.

Dans le domaine automobile, Valeo s’est associé avec Seeing Machines pour développer un Système intelligent de surveillance d’habitacle (ICMS). Côté robotique, le pavillon Eureka Park du CES accueille la start-up NEOIA et ses robots autonomes pour le nettoyage de panneaux solaires à grande échelle ainsi que YellowScan et ses solutions de cartographie par drone qui s’appuient sur l’IA pour traiter les données brutes des capteurs LiDAR.

[1] Coentreprise fondée par Sony et Honda