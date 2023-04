A vos agendas : l’inclusivité s’invite au printemps de l’innovation

Le printemps de l’innovation, évènement annuel organisé par le Réseau de Recherche sur l’Innovation (RRI), arrive à grand pas... A cette occasion, les 6 et 7 Avril se tiendra, un colloque sur les Recherches participatives en France, au Learning center innovation, situé sur le Campus Cité scientifique de l'Université de Lille.

Pour cette année, le Réseau de Recherche sur l’Innovation (RRI), organise les 6 et 7 Avril un colloque sur les Recherches participatives en France et les leviers de l’inclusivité au Learning center innovation du Campus Cité scientifique, à l’Université de Lille.

Ce colloque a pour objectif de réunir les différents courants des recherches participatives en France. Un champ émergent qui tend à étendre ses sujets de recherche dans tous les secteurs d’activité pour aborder des questions socialement vives et innover dans des transformations sociotechniques. L’accent sera porté sur les leviers de l’inclusivité du monde de la recherche et de la société civile dans les projets de recherche.

Cet évènement s’articulera autour de quatre questions liées à l’inclusivité des parties prenantes au sein de la recherche participative :

L’inclusivité dans le processus de recherche

Les dimensions collectives de l’inclusivité

Les dispositifs facilitateurs de l’inclusivité

Inclusivité et transformation écologique

Techniques de l’ingénieur s’associe à cet événement et vous propose en accès libre, du 5 au 9 avril les articles suivants de la rubrique «Sciences, techniques et société» de l’offre « Eco-conception et innovation responsable » :

Le programme de l’évènement est à retrouver ici : programme colloque – Recherches participatives