Les thèses du mois : « Qualité de l’air sous surveillance : mesures et règlementations »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier d’août, « Qualité de l’air sous surveillance : mesures et règlementations », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Nez électronique communicant pour le contrôle de la qualité de l’air intérieur

Aymen Sendi

Thèse de doctorat en MicroNano Systèmes – Soutenue le 11-12-2020

Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes

Study of indoor air quality by multi-sensor systems

Eliane Assy

Thèse de doctorat en Chimie théorique, physique, analytique – Soutenue le 29-01-2021

PhysicoChimie des Processus de Combustion et de l’Atmosphère

Stratégies optimales de maîtrise de la qualité de l’air dans les bureaux : évaluation du potentiel des matériaux adsorbants

Guillaume Serafin

Thèse de doctorat en Energétique et thermique – Soutenue le 11-02-2020

Laboratoire des Sciences de l’Ingénieur pour l’Environnement

Low-cost wireless sensor networks in participatory air quality monitoring

Mohamed Anis Fekih

Thèse de doctorat en Informatique – Soutenue le 04-02-2022

Centre d’Innovation en Télécommunications et Intégration de services

Système de détection ultra-sensible et sélectif pour le suivi de la qualité de l’air intérieur et extérieur

Nicolas Morati

Thèse de doctorat en Sciences pour l’ingénieur. Micro et nanoélectronique – Soutenue le 30-03-2021

Institut Matériaux Microélectronique Nanosciences de Provence

Potential of Micro-scale Optical Spectroscopy for Environmental sensing: Focus on Gas and Air Quality

Alaaeldeen Fathy Rezk Thabet Mohamed

Thèse de doctorat en Electronique, Optronique et Systèmes – Soutenue le 19-11-2020

Laboratoire électronique, systèmes de communication et microsystèmes

Traitement multi-échelle des données spatio-temporelles appliquées à la qualité de l’air dans les zones urbaines

Maryam Rahmani

Projet de thèse en Informatique et applications – depuis le 01-09-2021

Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille

Intégration de la qualité de l’air intérieur dans l’analyse du cycle de vie des bâtiments

Rachna Bhoonah

Projet de thèse en Energétique et génie des procédés – depuis le 01-10-2020

Centre Efficacité énergétique des Systèmes

Conception et expérimentation d’un réseau de mesure de la qualité de l’air pour l’orientation et le suivi des stratégies d’aménagement

Souad Bouri

Projet de thèse en Géographie – depuis le 25-09-2020

Prodig