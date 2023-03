Arboriculture : Cearitis s’inspire de la nature pour lutter contre les ravageurs

Fondée en mars 2020 par Marion Canale et Solena Canale-Parola, Cearitis développe une technologie biomimétique visant à protéger les arbres fruitiers contre les insectes ravageurs. Un substitut vertueux aux insecticides de synthèse qui devrait permettre de protéger des cultures sensibles telles que celles de la cerise ou de l’olive.

Cousines, Marion Canale et Solena Canale-Parola partagent une même sensibilité pour l’oléiculture de par leur histoire familiale. Les deux petites-filles d’oléiculteur ont donc décidé d’unir leurs forces en fondant Cearitis, afin de lancer sur le marché une solution de biocontrôle permettant de lutter contre un ravageur : la mouche de l’olive, Bactrocera Oleae. Pour y parvenir, la jeune pousse née au Biocluster d’Évry-Courcouronnes mise sur une approche dite « push-pull », combinant répulsion des ravageurs en dehors de la parcelle cultivée et attraction de ces mêmes insectes dans des pièges sélectifs.

Outre la mouche de l’olive, la start-up désormais basée à Aix-en-Provence se penche sur d’autres ravageurs : la mouche des fruits rouges, Drosophila suzukii ou encore Ceratitis capitata, une mouche des fruits attaquant plus de 250 variétés.

Désireuse d’épauler un secteur contraint de composer avec l’interdiction d’un nombre croissant d’insecticides de synthèse, la directrice générale de Cearitis, Solena Canale-Parola, nous dévoile les ambitions de l’entreprise qu’elle a cofondée.

Techniques de l’Ingénieur : Quelle est la genèse de Cearitis ?

Solena Canale-Parola : Cearitis a été créée en mars 2020, sur la base des travaux de Marion Canale, qui était à l’époque étudiante à Sup’Biotech, école d’ingénieurs en biotechnologies. Durant son cursus, elle a eu à traiter pendant plusieurs années un cas d’étude. Elle a choisi, pour ce projet, un sujet qui la touchait particulièrement : les mouches de l’olive. Marion est en effet petite-fille d’oléiculteur. Elle connaît donc personnellement cette problématique et a voulu trouver une solution. Se sont ensuivies trois années de travail de R&D, réalisées dans le cadre de ses études. À l’issue de son parcours étudiant, Marion m’a contactée afin de me présenter son projet. En plus d’être aujourd’hui associées, nous sommes en effet cousines et donc toutes les deux petites-filles d’oléiculteur. Je me suis ainsi lancée à ses côtés dans l’aventure Cearitis.

Initialement, l’entreprise était basée au Biocluster d’Évry-Courcouronnes, le Genopole. Cela nous a permis de bénéficier de différents programmes proposés par cette structure – Shaker, puis Booster – et de réaliser ainsi nos premières expérimentations. Il fallait, toutefois, que nous nous rapprochions de notre marché cible.

Nous avons donc décidé de nous installer dans le Sud de la France, au Technopôle de l’Arbois, qui dispose d’une pépinière d’entreprises, cleantech[1]. Nous avons pu y développer un laboratoire et nous y avons également installé nos bureaux.

Quelles étapes avez-vous d’ores et déjà franchies en matière de recherche et développement ?

Il nous a tout d’abord fallu définir la nature de la technologie à développer. Pour réaliser une protection par biocontrôle, nous avons dû réfléchir à une manière plus innovante de protéger les vergers et plus adaptée aux ravageurs qui les attaquent, que les approches conventionnelles. Nous avons donc développé une solution dite en « push-pull », ou « attraction-répulsion ». Pour cela, nous avons notamment travaillé en laboratoire dans des tunnels de vol.

Nous sommes ensuite passés aux études semi-field, une étape à mi-chemin entre le laboratoire et le terrain, puis aux essais sur le terrain.

En quoi consiste cette approche push-pull que vous évoquez ?

Il s’agit d’une approche biomimétique : on mime l’attraction entre le fruit et le ravageur, mais aussi la répulsion qui existe entre eux. Lorsqu’ils pondent, les ravageurs laissent en effet derrière eux une substance, que l’on appelle le jus de ponte, qui envoie un signal répulsif à leurs congénères. Ils comprennent ainsi que le fruit est déjà occupé. Ce sont donc ces phénomènes d’attraction et de répulsion que nous mimons grâce aux molécules que nous avons développées.

Comment, concrètement, ces molécules peuvent-elles être mises à profit sur le terrain ?

La partie répulsive est très simple à mettre en place : il s’agit d’une solution que l’on pulvérise sur les fruits et les arbres. Cela permet de faire barrière à l’insecte sur la parcelle. Les mouches déviées de la parcelle sont ensuite attirées par notre piège attractif. Il s’agit d’un dispositif que nous avons nous-mêmes conçu, avec en tête l’objectif qu’il soit totalement autonome et, surtout, qu’il agisse spécifiquement sur les ravageurs que nous visons. Il ne peut pas piéger d’autres insectes. Cela permet de protéger la biodiversité.

Cette combinaison de mécanismes attractifs et répulsifs permet d’avoir une très bonne protection des parcelles.

Contre quelles espèces d’insectes ravageurs votre technologie permet-elle de lutter ?

Il s’agit, d’une manière générale, des mouches des fruits, mais nous visons plus spécifiquement la mouche de l’olive Bactrocera oleae, la Drosophila suzukii, qui, elle, attaque les cerises ou encore les fruits rouges, ainsi que la Ceratitis capitata. Cette mouche méditerranéenne affecte en effet une très large variété de cultures : il y en a près de 250, mais les principales sont les fruits à noyau, les agrumes, ou encore les mangues.

Quelle est l’efficacité de la technologie que vous avez développée ?

Les insecticides chimiques de synthèse qui existent actuellement devraient être retirés du marché dans quelques années. Ils sont certes néfastes tant pour la biodiversité que pour les agriculteurs eux-mêmes, mais ils permettent malgré tout d’apporter une protection comprise entre 97 et 100 % là où, non protégée, une culture attaquée par un ravageur subit une perte de 90 à 100 %. Au niveau des protections biologiques, les meilleures d’entre elles – et elles sont assez rares – atteignent un niveau de protection de 80 à 90 %.

De notre côté, nos derniers tests sur le terrain réalisés en Espagne et au Portugal ont permis de révéler une efficacité supérieure à 96 %. Il s’agit de très bons résultats, que nous espérons confirmer lors de nos prochains essais.

Toutefois, lorsque l’on mise sur des solutions biologiques, il faut aussi prévoir une approche complémentaire, et c’est ce que nous prônons. Nous sommes tout à fait conscients que cette complémentarité est nécessaire. Nous proposons donc également un service d’agroécologie. Il s’agit, en substance, d’aider l’arboriculteur à mettre en place des itinéraires techniques alternatifs permettant d’atteindre la plus haute efficacité possible en matière de lutte contre les ravageurs. Nous faisons en sorte d’analyser la parcelle sous de multiples aspects, à « 360° ».

Quels marchés visez-vous ? À quelle échéance ?

Nous vivons une situation d’urgence sur la cerise : toutes les substances de synthèse sont en train d’être retirées du marché. Sauf qu’aucune solution biologique n’est encore disponible. Il existe d’autres types de solutions, telles que des filets, mais leur coût se situe aux alentours des 20 à 25 k€ à l’hectare… Ce marché de la cerise représente donc l’une de nos principales préoccupations. Nous espérons pouvoir proposer le plus rapidement possible des solutions à la filière française.

Les produits biologiques nécessitent cependant les mêmes procédures d’homologation que les produits phytosanitaires conventionnels, qui prennent entre 5 et 8 ans. Toutefois, lorsque l’on se trouve dans une situation d’urgence phytosanitaire, comme c’est le cas pour la cerise, des dérogations peuvent être mises en place. C’est ce que nous espérons, afin de pouvoir proposer une solution rapidement.

Nous serons toutefois sans doute confrontés à cette contrainte de délais pour l’un des autres marchés que nous visons, celui de l’olive. Nous travaillons cependant d’ores et déjà avec d’autres pays d’Europe comme l’Espagne et le Portugal, mais aussi d’autres continents, notamment le Brésil. Leurs procédures de mise sur le marché sont un peu plus rapides, ce qui devrait nous permettre d’y commercialiser nos solutions au plus vite.

Nous envisageons ainsi de créer, à terme, nos propres installations de production. Il faudra pour cela que nous poursuivions nos levées de fonds. Nous sommes d’ailleurs en train d’achever la première d’entre elles, d’un montant de 800 k€.

Vous avez annoncé conjointement il y a peu le lancement d’un partenariat avec la greentech Afyren. Quels sont les objectifs de cette collaboration ?

Afyren va en effet nous permettre de sécuriser notre approvisionnement en matières premières pendant cinq ans, des matières premières biosourcées, saines et développées en accord avec nos valeurs environnementales. Nous sommes très heureux de la mise en place de ce partenariat avec des collaborateurs qui ont la même vision que nous de l’agriculture de demain.

[1] Technologies propres