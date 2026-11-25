Longtemps cantonnée à la conception des produits, la simulation numérique s’étend aujourd’hui aux procédés de fabrication : mise en forme, soudage, traitements thermiques. Son intérêt est connu. Elle aide à comprendre les phénomènes, à optimiser les paramètres et les essais physiques. Son déploiement en production reste pourtant limité par trois obstacles : la validation des modèles, le fait que leur mise en œuvre fasse appel à des compétences spécialisées historiquement plus présentes dans les bureaux d’études et un temps de calcul souvent incompatible avec celui de l’atelier.

Le nucléaire illustre ces enjeux de façon particulièrement nette. Chez Framatome, le pôle de compétence CFD de la Direction Technique et de l’Ingénierie, dirigé par Nicolas Goreaud, applique la mécanique des fluides numérique à la trempe des pièces forgées et aux traitements thermiques de détensionnement. Un calcul y mobilise 500 à 1 000 processeurs pendant 6 à 12 heures, alors que la décision de poursuivre ou d’interrompre un traitement doit être prise en cours de cycle. Pour combler cet écart, les équipes constituent en amont une base de simulations de scénarios dégradés, puis comparent en cours d’opération les paramètres observés à cette base pour en prévoir l’issue. Cette démarche s’inscrit dans un cadre de validation exigeant, imposé par le code RCC-M.

Techniques de l’Ingénieur : Quels freins rencontrez-vous pour faire adopter la simulation par les équipes de fabrication ?

Nicolas Goreaud : Il y en a deux. Le premier, ce sont les compétences : la simulation est un métier spécifique, et ce n’est, en général, pas celui des gens responsables de la fabrication. Qui doit faire les calculs, les équipes de modélisation ou celles qui sont à pied d’œuvre dans les usines ? Le second, c’est le temps. Sur certains traitements thermiques, les opérateurs doivent décider en quelques minutes, alors qu’une simulation prend plusieurs heures. Or, une simulation ne sert à rien si le résultat arrive après la décision.

Comment avez-vous levé cette contrainte de temps ?

Nos calculs de mécanique des fluides durent entre 6 et 12 heures, sur 500 à 1 000 processeurs. Or un traitement thermique dure environ 6 heures, et au bout de 3 heures il faut décider de continuer l’opération ou non. Chaque minute perdue endommage le matériau, et l’opération ne peut pas être refaite indéfiniment. Nous réalisons donc à l’avance 50 à 100 simulations de tout ce qui peut mal se passer, et nous les stockons dans une base de données. Pendant l’opération, nous comparons les paramètres observés lors des premières heures aux calculs de la base, et nous retenons ceux qui correspondent le plus à la réalité observée : ils nous indiquent comment l’opération va se terminer. Autrefois, on appelait cela des abaques. Aujourd’hui, nous nous appuyons sur l’IA, cela est bien plus précis que de comparer la réalité à une unique simulation idéale.

On ne peut pas tout simuler. Comment choisissez-vous les scénarios ?

La réalité est très imaginative ! Isolant qui se décolle, élément chauffant moins performant que prévu, câble débranché… Nous ne pouvons pas tout représenter, alors nous raisonnons sur des macroparamètres. Physiquement, la plupart de ces incidents se traduisent par une fuite thermique dans une zone donnée. C’est là que l’ingénieur s’appuie sur sa connaissance de la physique pour traduire les aléas du terrain en un nombre réduit de paramètres simulables.

Jusqu’où peut-on faire confiance à ces calculs ?

La première étape de validation se fait dans notre propre laboratoire, où les conditions de fonctionnement sont parfaitement connues. Nous vérifions le maillage, la discrétisation en temps, la pertinence des modèles. Si les conditions initiales et limites sont maîtrisées, la prédiction doit être juste à quelques degrés ou quelques pour cent près. Cette étape est ce que nous appelons validation des codes. C’est sur ce socle que repose notre confiance. Dans un procédé industriel, en revanche, on ne maîtrise plus tout, d’où l’intérêt de simuler les dérives.

Avez-vous un exemple concret ?

Sur l’EPR de Flamanville, nous avons travaillé avec notre filiale CETH, spécialiste des traitements thermiques de détensionnement. Les soudures avaient été reprises et devaient être de nouveau détensionnées. Comme ce n’était pas la première fois qu’on soudait ces pièces, une partie de la réserve thermique du matériau avait été consommée. Sur certaines pièces, la réserve restante était faible. Or nous étions sous pression : chaque jour de retard sur le chantier porte des couts conséquents, et un traitement interrompu entraînait cinq jours d’arrêt. Sur environ 160 soudures à reprendre, deux seulement ont dû être stoppées

À quoi voyait-on que l’opération dérapait ?

À la puissance appelée. La température est régulée, mais si vous consommez déjà 80 % de votre puissance pour atteindre 300 °C alors que vous visez 600 °C, vous savez que vous n’y arriverez pas, car le moyen de chauffe va saturer bien avant.

Cet outil est-il aujourd’hui industrialisé ?

Dans cet exemple précis, c’est moi qui avais fait la comparaison entre les mesures et la simulation. Depuis, nous avons développé une application : on saisit la courbe observée, et elle indique comment l’opération va se terminer. Nous allons la tester dans le but de la déployer progressivement lors d’opérations futures. L’objectif est d’aller plus loin en connectant l’automate qui mesure la puissance délivrée à un autre qui calcule des prévisions en temps réel, pour que les opérateurs soient plus autonomes.

Cette approche s’applique-t-elle à d’autres opérations ?

Oui, à la trempe en forge, par exemple. Les opérateurs sortent du four des pièces de 100 tonnes pour les plonger dans une piscine dont le brassage n’est lancé qu’à ce moment-là. S’il démarre mal, l’opérateur a cinq minutes pour choisir : soit il remet la pièce au four, ce qui coûte cher, soit il la trempe quand même, au risque de rater l’opération. Un outil d’aide à la décision prend là tout son sens.

Les opérateurs doivent-ils dès lors devenir experts en simulation ?

La qualité de la simulation est tributaire d’une synergie entre les équipes procédés généralement en usine qui ont la compréhension du comportement de l’outil industriel et sa réponse, mais également des équipes de simulations qui peuvent être intégrées dans les usines ou être transverses à plusieurs usines.

Les équipes de simulations ont la volonté d’être un support aux équipes d’industrialisation/production en leur fournissant des outils que l’on appelle « wizards » : les équipes de simulation choisissent les modèles, donnent les recommandations de maillage et préremplissent l’outil, avec un nombre limité d’options. Ainsi, les équipes sur site restent dépositaires de la connaissance du procédé, une compétence complémentaire de la nôtre.

Qu’est-ce que le nucléaire impose de plus que les autres secteurs ?

D’abord la démonstration de conformité, avec le code RCC-M, qui exige notamment une très bonne maitrise des procédés et de leurs conséquences sur la qualité des produits. La simulation s’avère une aide précieuse dans ce domaine.

Ensuite, il y a la validation des codes. Nous menons des expériences à effets séparés, une par phénomène physique – convection, rayonnement, conduction… -, puis des essais intégraux à l’échelle 1 sur de vraies pièces. Il faut ensuite démontrer la transposition des petites aux grandes échelles, quantifier les incertitudes, et prouver que les performances se maintiennent quelles que soient la machine et la version du logiciel.

Enfin, nous devons apporter des preuves de conformité très poussées par rapport à un corpus réglementaire important (directive européenne, arrêté ESPN, code de construction). La simulation nous permet d’apporter une partie de ces preuves, si elle est réalisée en respectant les étapes de validation et de vérification du passage à l’échelle.

Comment est évaluée la rentabilité de ces investissements ?

Comme partout dans l’industrie, il faut démontrer le retour sur investissement, et la simulation peut également coûter cher. Nous regardons donc au cas par cas. Mais sur les traitements thermiques, sauver une seule opération paye l’intégralité du programme de développement. Pour la trempe, vu le prix des pièces, la rentabilité arrive très rapidement.

Les aspects sécurité peuvent également justifier de réaliser des simulations indépendamment de leur « rentabilité » si elles permettent d’améliorer la sécurité des opérateurs.

Propos recueillis par Pierre Thouverez