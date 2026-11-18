La France se place aujourd’hui parmi les industries les mieux dotées en termes de simulation numérique. Pourtant, la diffusion des outils, en particulier du jumeau numérique, bute sur des verrous qui tiennent moins à la puissance de calcul qu’à la confiance, à l’intégration et à l’accessibilité des technologies.

Que ce soit en mécanique des structures, des fluides, en neutronique ou en multiphysique, la France peut aujourd’hui s’enorgueillir de disposer d’acteurs et de technologies de tout premier plan. Ainsi, le CEA, EDF, l’Onera, le Cerfacs ou l’IFPEN, pour ne citer qu’eux, ont bâti des compétences de tout premier ordre, et des codes ouverts comme Code_Aster ou OpenTURNS sont aujourd’hui utilisés par de nombreux acteurs industriels, bien au-delà du nucléaire.

Dassault Systèmes, l’un des leaders mondiaux de la CAO et de la simulation, en a fait un pilier de sa stratégie de « jumeau virtuel ». Côté calcul, le supercalculateur exascale Alice Recoque, dont la mise en service complète est prévue en 2027, doit permettre de multiplier les scénarios et de coupler simulation et IA. Pour faire court, l’hexagone s’est doté d’outils performant pour faire de la simulation et de ses applications dérivées des outils d’amélioration de la performance globale. Aussi, l’enjeu industriel d’aujourd’hui n’est plus la réalisation de calculs complexes, mais plutôt la capacité à faire ces calculs rapidement, et être en capacité de les exploiter en certifiant leur fiabilité… afin que ceux-ci soient pleinement exploités dans les processus décisionnels.

Les usages de la simulation numérique se multiplient à l’heure actuelle dans des secteurs industriels variés : maintenance prédictive de centrales et de réseaux, optimisation de lignes de production, conception de véhicules, gestion de bâtiments… Des démonstrateurs ayant fait leurs preuves existent, comme le projet MONOCLE de l’IRT Jules Verne par exemple, qui assiste en temps réel l’infusion de grandes pièces composites. Mais faire vivre un jumeau numérique suppose d’acquérir les bonnes données, de synchroniser le modèle et les équipements, et de calculer très, très rapidement. D’où l’essor des modèles réduits et des approches hybrides IA-physique, mais dont la fiabilité hors du domaine d’apprentissage reste à garantir.

Des freins à l’adoption subsistent

L’adoption massive de la simulation dans l’industrie ne se fera pas sans surmonter quelques freins persistants. D’abord, remplacer une partie des essais physiques suppose de démontrer la crédibilité du modèle, que ce soit en termes de vérification, de validation et de quantification des incertitudes. Le résultat n’est plus une valeur unique, mais une distribution assortie d’un niveau de confiance. Sur cet aspect, le projet de norme européenne prEN 9247, d’origine française, vise à encadrer cette démarche dans l’aéronautique, le spatial et la défense. Le secteur médical dispose déjà d’un référentiel, la norme ASME V&V 40, reconnue par la FDA américaine : chez Zimmer Biomet par exemple, une entreprise d’implant américaine, des essais in silico testent des implants sur des patients virtuels. Au-delà de la certification, la qualité des données d’entrée est également un enjeu fondamental, car un modèle certifié nourri de mesures erronées produit des conclusions fausses en toute rigueur.

L’interopérabilité reste un chantier ouvert

Que ce soient la CAO, les éléments finis, ou encore les données des capteurs, ces briques viennent la plupart du temps de fournisseurs différents et communiquent mal. Des standards existent, comme FMI – pour échanger des modèles dynamiques -, IFC – pour le BIM dans le bâtiment – ou ISO 23247 – pour les jumeaux en production -, mais leur adoption reste partielle et les formats propriétaires dominent. Des travaux sont en cours, comme à L’IRT SystemX, qui travaille ainsi sur une « carte d’identité » des modèles, décrivant hypothèses, versions logicielles et domaine de validité. Les externalités liées à l’opérabilité touchent aussi à la souveraineté. Ainsi, la consolidation du marché, illustrée par le rachat d’Ansys par l’américain Synopsys, accroît la dépendance des industriels à quelques éditeurs, ce qui ne va pas sans poser d’inquiétudes sur le moyen terme.

Les PME, parent pauvre de la simulation

Comme on l’a vu, la France dispose de laboratoires de pointe et de grands groupes très avancés sur la simulation, mais l’appropriation reste limitée dans le tissu industriel aujourd’hui. Pourquoi ? Pour le moment les licences restent coûteuses, les ingénieurs simulation ne sont pas encore très nombreux, le retour sur investissement difficile à chiffrer… C’est ce qui explique que la plupart des TPE et PME peinent à franchir le pas.

Cela dit, les solutions se multiplient, avec des offres en ligne facturées à l’usage, des solutions clés en main, et un accompagnement par les centres techniques comme le Cetim ou Teratec. AI Factory France par exemple, adossée à Alice Recoque, promet un soutien gratuit aux PME.

Ainsi, démocratiser la simulation sans en faire une boîte noire, c’est-à-dire encadrer hypothèses et domaines de validité derrière des outils simplifiés, sera l’un des enjeux forts des prochaines années, sans oublier la formation : sans ingénieurs capables de lire un résultat de simulation, aucun outil, même simplifié, ne s’imposera au niveau industriel.