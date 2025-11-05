France Design Impact Award 2025, ou le design français à l’avant-garde des transitions

Lancé par l’APCI, le France Design Impact Award marque le retour d’un grand prix national du design, entièrement tourné vers la démonstration de son impact concret sur la société, l’économie et l’environnement. Véritable vitrine de la créativité française, il distingue des projets capables de concilier innovation, durabilité et transformation sociale. L'événement, qui s'est tenu en septembre, a mis en avant treize projets susceptibles d’agir concrètement sur les trois leviers majeurs que sont l’économie, le social et l’écologie.

France Design Impact Award est bien plus qu’un simple concours, il redonne au design français toute sa portée stratégique. Il vise ainsi à démontrer que le design n’est pas seulement une affaire d’esthétique, mais un moteur d’innovation et de transformation au service de la société.

Les solutions primées à l’occasion de ce prix repensent les usages, optimisent les ressources, favorisent l’inclusion et la sobriété, tout en intégrant des dimensions économiques et sociales durables. En valorisant des projets concrets, qu’il s’agisse d’objets, de services, d’espaces ou de systèmes, le prix met en avant la puissance du design comme outil d’expérimentation, d’anticipation et de cohésion.

Pour sa première édition, treize projets ont été récompensés parmi plus de 200 candidatures. Ils témoignent d’un design français capable de concilier créativité, responsabilité et performance.

Catégorie Impact environnemental

Prix Empreinte réelle & Coup de cœur du public – Machine de nettoyage Auum-S

Cette innovation dont nous avions parlé dans l’un de nos articles, révolutionne le nettoyage des verres grâce à la vapeur sèche. 20 secondes suffisent sans détergent et en réduisant eau et énergie. Ce projet favorise le réemploi et accélère la disparition du jetable.

Prix Futur durable – Terre de Verre

Cette recherche industrielle revalorise les « fines de verre », autrefois enfouies, en matière première réutilisable. Ce procédé réduit drastiquement les déchets enfouis et limite le recours aux ressources vierges. Il constitue ainsi une avancée majeure vers une boucle de production totalement circulaire, conciliant performance industrielle et sobriété environnementale.

Catégorie Impact sociétal

Prix de la Cohésion sociale & Prix de l’Optimisation – La Boussole des travailleurs sociaux

Cette plateforme publique est co-conçue avec les agents sociaux pour orienter les publics vulnérables. Collaborative et en open source, elle améliore la réactivité et la coordination de l’action sociale.

Prix des Transitions sociétales – Manufacture de proximité

À proximité de Grenoble, Terr-estre réunit citoyens, entreprises et écoles autour d’ateliers partagés dédiés à la fabrication locale et à l’économie circulaire. Le lieu favorise transmission, relocalisation et innovation collective.

Catégorie Impact économique

Prix Solutions d’entreprise – Mobiway POP

Cette bobine en carton recyclable simplifie le travail des électriciens tout en éliminant les troubles musculosquelettiques liés au déroulage. Un design industriel à la fois ergonomique, durable et made in France !

Prix Solutions du quotidien – Vaguelette

Ce service de location nautique en libre-service (kayak, paddle) est conçu pour être sobre, accessible et respectueux des paysages littoraux. Il décline le design de service au service d’un tourisme durable.

Catégorie Impact en faveur des transitions

Prix de la Réinvention – CAELI ONE

Ce système de rafraîchissement sans gaz frigorigènes ni unité extérieure réduit de 85 % les émissions de CO₂. Cette alternative à la climatisation traditionnelle combine performance, sobriété et fabrication française.

Prix de l’Engagement – Fontaine de nettoyage

Conçue pour exploiter l’eau non potable du réseau parisien, cette borne permet l’entretien écologique des espaces collectifs. Ce projet valorise une ressource sous-utilisée et repense la gestion urbaine durable.

Prix de la Transmission – Jeu Act Beautiful

Ce jeu pédagogique multilingue est destiné aux 20 000 collaborateurs du groupe Yves Rochet, pour ancrer les pratiques RSE dans la culture d’entreprise. Il décline le design au service de l’engagement collectif.

Prix de la Médiation – Nano Musée

Ce musée itinérant et open source rapproche science et grand public à travers l’art et le design. Il démocratise la recherche et crée de nouveaux espaces de dialogue entre savoir et société.

Mention spéciale du jury

AREP Design – Le Design Post-Carbone

Cette démarche systémique fait du design un outil d’accompagnement des transitions écologiques et sociétales. AREP encourage ses partenaires à adopter des alternatives vertueuses et à penser la transformation sur le long terme.