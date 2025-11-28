La revue de presse quotidienne du 28 novembre 2025 : compétitivité, innovation, industrie du futur

Voici les infos à retenir de ce vendredi 28 novembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

Dans un contexte économique encore marqué par les incertitudes, émergent pourtant des initiatives capables de redonner souffle et perspective à l’écosystème français. De nouvelles structures prennent leur essor, portées par l’innovation, la relocalisation et une volonté affirmée de bâtir des modèles plus résilients. Elles incarnent un mouvement qui, sans promettre de miracle, nourrit un véritable espoir de dynamisme et de renouveau pour l’économie nationale. Cette sélection met en lumière ces signaux encourageants, révélateurs d’un paysage entrepreneurial en mutation.

Retour de la production industrielle via des start-ups bâtisseuses d’usines

L’Essentiel de l’Éco met en lumière des start-up françaises qui ne se contentent pas de services numériques, mais bâtissent de véritables usines sur le territoire national. Ces entreprises visent la production locale, la fabrication et l’industrie « réelle », ce qui nourrit l’espoir d’une renaissance de l’industrie manufacturière en France. Ces initiatives montrent qu’au-delà de la tech pure, le modèle de l’usine repensé, modernisé, vertueux, trouve à nouveau des défenseurs dans un contexte de relocalisations et de recherche de souveraineté industrielle.

Les start-up restent créatrices d’emplois

Selon un bilan 2025, l’emploi direct au sein des start-up françaises a d’ailleurs progressé de 4,6 % sur le premier semestre, pour atteindre environ 450 000 personnes. Ce mouvement confirme que, malgré un contexte économique parfois difficile, l’écosystème des jeunes entreprises continue de contribuer à la création d’emplois en France (Le Monde.fr).

Ainsi, même si le rythme de création de start-up a diminué (1 200 créées entre juillet 2024 et juin 2025, contre 3 500 l’année précédente), les start-up existantes semblent se consolider, embaucher, et avoir des effets tangibles sur l’économie (ey.com).

Une filature du XIXᵉ siècle renaît en Cité du textile durable À Bolbec (Seine-Maritime), l’ancienne usine textile Desgenétais, fondée en 1850 et autrefois emblématique de l’industrie du tissu, est en cours de reconversion. Un projet public-privé transforme le site en Cité du Textile de Demain, un pôle combinant production, recherche, formation et innovation, basé sur des principes de circularité, de durabilité et de relocalisation. Ce consortium réunit une trentaine de partenaires (industriels, chercheurs, acteurs de la chimie verte, spécialistes du lin ou du chanvre) pour inventer un modèle textile nouvelle génération, loin de la fast fashion et tourné vers l’économie circulaire. Souhaité pour 2028, le site vise à réconcilier héritage industriel et innovation écologique, en misant sur des matériaux biosourcés ou recyclés, des procédés sobres en ressources et une production plus locale et responsable (La Tribune).

Une sélection de sociétés « à suivre » en 2025

Dans le cadre de classements récents, plusieurs sociétés françaises ressortent comme particulièrement intéressantes, que ce soit en IA, green-tech, deep-tech ou industrie du futur. Parmi elles, on cite notamment des acteurs comme Alice&Bob (informatique quantique), Brevo (SaaS / marketing digital), ou encore des start-up positionnées sur l’industrie du futur, l’énergie, la mobilité, etc. Ces jeunes pousses incarnent l’espoir d’une innovation « made in France » capable d’allier performance économique, numérique et compétitivité internationale (Sesamers).

Europe : progrès notables dans la transition énergétique, mais un besoin massif d’investissements

Un rapport 2025 de la Commission européenne estime que l’Union européenne progresse vers ses objectifs climat-énergie à l’horizon 2030, en particulier via le développement des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la modernisation des réseaux. Le rapport ajoute que la proportion d’énergie finale renouvelable doit passer d’environ 23 % aujourd’hui à environ 32 % d’ici 2034, ce qui suppose d’énormes flux d’investissements (près de 695 milliards d’euros par an de 2031 à 2040).

Technologies climatiques, IA, défense : vers un tournant stratégique pour l’écosystème technologique européen ?

Selon un rapport de la firme de capital-risque Atomico publié en novembre 2025, l’Europe se trouve à la croisée des chemins. Pour maintenir la dynamique de son secteur technologique, elle doit notamment fortement investir dans les technologies climatiques, l’IA et la défense. Ce constat met en lumière l’interdépendance croissante entre enjeux climatiques, souveraineté technologique et industrie high-tech, ce qui peut influencer les priorités d’innovation et de R&D dans les années à venir (euronews).

Surveillance environnementale renforcée : les nouvelles capacités européennes

Deux nouvelles missions spatiales de l’initiative Copernicus, baptisées Sentinel-1D et Sentinel-5A, ont renvoyé leurs premières données. Ces missions vont améliorer les capacités de surveillance de l’atmosphère, du climat et des risques environnementaux en Europe. Ces nouvelles observations devraient renforcer les capacités de recherche, de modélisation climatique et de réaction face aux crises environnementales, ce qui a un intérêt direct pour la politique climatique, l’industrie, et la recherche, notamment en matière de matériaux, d’énergie, ou d’impact environnemental (Open Access Government).

Transition énergétique globale : vers des systèmes plus diversifiés, mais le défi reste énorme

Un rapport récent de l’International Energy Agency (IEA) plaide pour un système énergétique mondial plus diversifié et résilient. Les énergies renouvelables (solaire, notamment) devraient être largement majoritaires dans les nouvelles capacités installées, tandis que le nucléaire et le stockage d’énergie gagnent en pertinence. Le rapport souligne néanmoins que la demande en énergie, due à l’électrification des transports, aux datacenters (IA, cloud) ou aux nouvelles industries, va croître fortement, ce qui rend indispensable un effort massif d’infrastructures, de flexibilité et d’investissements intelligents (AP News).