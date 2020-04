Impression 3D : Techniques de l’Ingénieur vous aide à combler la pénurie de matériel médical

Durant cette période difficile, Techniques de l'Ingénieur a à coeur de proposer des solutions pour soutenir ceux qui aujourd’hui mettent tout en oeuvre pour combattre la pandémie.

Depuis que le Covid-19 a commencé à peser sur le système hospitalier français, de nombreuses initiatives ont émergé pour résoudre la pénurie d’équipements médicaux à laquelle est soumis le personnel soignant.

Une des solutions envisagées est l’impression 3D car les procédés de production classiques sont lourds et ne répondent pas à l’urgence. Il faut produire rapidement du matériel médical pour les équipes de soignants mais aussi des fournitures de protection pour le grand public.

Spontanément, une « communauté de makers », des amateurs équipés d’imprimantes 3D, ont répondu présent pour fabriquer de l’équipement médical de première nécessité comme des visières de protection.

Dans la foulée, les industriels s’organisent pour soutenir cet effort. L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a ouvert une unité d’impression 3D au sein de l’hôpital Cochin. Aidé par le groupe Kering, c’est un parc de soixante machines qui a été installé pour fabriquer du matériel médical critique. Valves pour respirateur artificiel d’urgence, matériel d’intubation et masques pour aider soignants et patients dans le moment compliqué qu’ils traversent.

L’impression 3D est devenue une clé de la lutte contre l’épidémie. Malgré cela, un risque existe dans la fabrication d’équipements inutiles ou de mauvaise qualité. Ces initiatives ne peuvent pas attendre une certification officielle. C’est pourquoi elles sont testés et validées directement par les praticiens et c’est pour accélérer et aider ce processus que nous vous proposons gratuitement les articles suivants :