Techniques de l’ingénieur vous présente les « Web-découvertes Cetim Academy® », une série de webinars en accès libre

Pour répondre aux contraintes actuelles liées au confinement, le magazine d’actualité des Techniques de l’Ingénieur, en partenariat avec le Cetim (Centre technique des Industries Mécaniques), vous propose, à partir du 17 avril, une série de 32 conférences en ligne « Web-découvertes » en accès libre.

Une « Web-découverte » c’est quoi ?

Une « Web-découverte » c’est une conférence en ligne d’une heure trente pour s’acculturer à un sujet technique en lien avec 4 grandes thématiques industrielles.

Ces conférences en ligne, présentées par les experts du Cetim et animées par un journaliste de la rédaction du magazine d’Actualité des Techniques de l’Ingénieur, apportent un éclairage technique et technologique aux enjeux et besoins des industriels sur des points clefs en lien avec l’ingénierie, la caractérisation et les matériaux, les essais et la simulation, ainsi que la fabrication et le contrôle.

Cetim et Techniques de l’Ingénieur, un partenariat de longue date

Les Editions Techniques de l’Ingénieur, ont pour vocation de permettre au plus grand nombre de partager les connaissances scientifiques applicables dans l’industrie, et le Cetim, quant à lui, multiplie cette action grâce à un réseau de partenaires scientifiques et techniques de référence.

Les premières collaborations fructueuses avec le Cetim ont permis la coédition d’un ouvrage dédié à la fabrication additive métallique, mais aussi la tenue d’un Forum Innovation afin de lier entreprises et startups, et de favoriser l’innovation dans l’industrie mécanique et récemment la diffusion des Rendez-vous de la mécanique.

Agenda

Retrouvez ici le détail des 4 thématiques :

Aller plus loin

Pour aller plus loin, les participants pourront accéder à des articles de ressources documentaires Techniques de l’Ingénieur, ouverts en accès-libre pour cette occasion.

Nous vous proposons également certaines Notes de veille du Cetim sur les sujets traités.

Les participants pourront également approfondir l’ensemble des sujets traité grâce aux formations Cetim Academy® associées, disponibles en présentiel et en classe virtuelle, en inter ou en intra, mais également à travers des échanges avec nos experts dans le cadre de projets spécifiques.