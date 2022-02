La Chine explose les compteurs de l’éolien offshore

Selon les données de l’Administration nationale de l’énergie (NEA), la Chine a installé 47,6 gigawatts d’éolien en 2021, dont 16,9 GW d’éolien offshore. C’est presque trois fois plus que ce que le monde avait installé l’année précédente.

En un an, la Chine a explosé les compteurs de l’éolien offshore. En installant 16,9 gigawatts (GW) sur l’année 2021 contre 3,1 GW en 2020, le pays prend de loin la première place en termes de capacités installées. Au total, le pays compte désormais près de 26,8 GW d’éolien offshore, contre 9,9 GW fin 2020. Il détrône ainsi de loin le Royaume-Uni, ancien numéro 1, avec ses 11 GW installées fin 2021.

À en juger par les chiffres disponibles actuellement, il y aurait 52,2 GW de capacité éolienne offshore installée et connectée dans le monde, dont plus de la moitié située dans les eaux chinoises. Sur Twitter, Simon Evans, rédacteur en chef de Carbon Brief, illustre bien à quel point la Chine devient le leader incontesté de l’éolien offshore.

Le plein de nouvelles capacités pour l’éolien offshore

En décembre 2021, la China Three Gorges Corporation a annoncé la mise en service complète de trois projets éoliens offshore totalisant 3,1 GW. L’entreprise a notamment mis en service son plus grand parc éolien offshore : la centrale Shapa et ses 269 turbines, comptant pour 1,7 GW près de Yangjiang dans la province du Guangdong.

Pour Joyce Lee, directrice des politiques du Global Wind Energy Council, ces développements attestent à quel point l’offshore jouera un rôle important dans la transition énergétique. « Cette nouvelle positive fait suite à une série de développements passionnants dans l’éolien offshore au cours du mois dernier, des 25 000 MW d’éolien offshore attribués lors de la récente compétition Scotwind Leasing au premier appel d’offres éolien posé en mer au Japon en décembre. Le Vietnam a relevé ses ambitions pour l’éolien offshore dans son dernier plan de développement électrique à environ 5 000 MW d’ici 2030, tandis que le mois prochain pourrait voir jusqu’à 7 000 MW de projets éoliens offshore mis aux enchères dans la baie de New-York aux États-Unis. »

Au total, la Chine a ajouté près de 101 GW d’éolien et de solaire sur l’année 2021 : 53 GW de capacité solaire photovoltaïque et 47,6 GW de capacité éolienne. Mais l’énergie du pays dépend toujours à 84 % des énergies fossiles et les émissions ont tout de même augmenté d’environ 5,5 % en 2021, rappelle Carbon Brief.