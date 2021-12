Année record, mais insuffisante, pour les énergies renouvelables

Le développement des énergies renouvelables atteint un rythme record. Mais un déploiement encore plus rapide est nécessaire dans tous les secteurs clés pour atteindre la neutralité carbone, prévient l’agence internationale de l’énergie.

L’agence internationale de l’énergie (AIE) publie son rapport annuel Énergies renouvelables 2021 – Analyse et prévisions à 2026. Malgré l’augmentation des coûts des principaux matériaux utilisés pour fabriquer des panneaux solaires et des éoliennes, les installations de nouvelles capacités d’énergie renouvelable devraient atteindre un nouveau record. L’AIE prévoit une hausse de 3 % par rapport à 2020, une année déjà record, pour atteindre 290 gigawatts (GW) en 2021. Cette année, le photovoltaïque compte pour 55 % des nouvelles capacités, suivi par l’éolien et l’hydroélectricité.

« Les prix élevés des matières premières et de l’énergie que nous constatons aujourd’hui posent de nouveaux défis pour l’industrie des énergies renouvelables, mais les prix élevés des combustibles fossiles rendent également les énergies renouvelables encore plus compétitives », analyse Fatih Birol, directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

Une accélération encore insuffisante

Les déploiements d’énergies renouvelables s’accélèrent grâce aux politiques de transition énergétique. L’AIE estime que les capacités mondiales en électricité d’origine renouvelable devraient augmenter de plus de 60 % d’ici 2026 par rapport aux niveaux de 2020. Elles atteindraient alors plus de 4 800 GW, soit l’équivalent de la capacité électrique mondiale totale actuelle des combustibles fossiles et du nucléaire combinés. Les énergies renouvelables devraient ainsi représenter près de 95 % de l’augmentation de la capacité électrique mondiale d’ici 2026, le solaire photovoltaïque à lui seul en fournissant plus de la moitié.

Mais cela reste largement insuffisant pour atteindre la neutralité carbone au milieu du siècle. Dans son rapport, l’AIE estime qu’il faudrait installer presque le double de capacités électriques d’origine renouvelable d’ici 2026. Il faudrait en plus augmenter quatre fois plus rapidement la demande en biocarburants et tripler la demande de chaleur renouvelable.

Plus d’énergies renouvelables dans toutes les régions

D’ici 2026, les énergies renouvelables devraient croître à un rythme renforcé dans toutes les régions du monde par rapport à la période 2015-2020. La Chine, l’Inde, l’Europe et les États-Unis représentent ensemble 80 % de l’expansion des capacités renouvelables dans le monde, calcule l’AIE.

La Chine reste le leader mondial incontesté en termes de volume installé. Le pays devrait atteindre 1 200 GW de capacité totale éolienne et solaire en 2026, quatre ans plus tôt que son objectif fixé à 2030. L’Inde devrait pour sa part arriver en tête en termes de taux de croissance, doublant les nouvelles installations par rapport à 2015-2020. Le gouvernement a récemment annoncé vouloir atteindre 500 GW d’énergies renouvelables d’ici 2030.

Les déploiements en Europe et aux États-Unis sont également en passe de s’accélérer de manière significative par rapport aux cinq années précédentes. Aux États-Unis, la hausse des capacités d’énergie renouvelable pourrait atteindre 65 %.