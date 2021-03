Près de 100 GW éoliens mis en service en 2020, selon BloombergNEF

Une nouvelle année record pour le marché éolien. Près de 100 GW ont en effet été mis en service en 2020. La pandémie de coronavirus n’a ainsi pas freiné les nouvelles installations qui ont augmenté de 59 % par rapport à l’année précédente, indique le dernier rapport de BloombergNEF.

Les développeurs ont mis en service 96,3 gigawatts d’éoliennes dans le monde en 2020, contre 60,7 gigawatts l’année précédente. La plupart d’entre elles ont été implantées à terre (94 %), l’ajout de nouvelles turbines en mer chutant en revanche à 6,1 GW, en baisse de 19 % par rapport à 2019.

Quatre fabricants représentent à eux seuls plus de la moitié (51 %) des machines déployées en 2020 : General Electric (GE), Vestas, Goldwind et Envision ont tous mis en service plus de 10 GW l’année dernière, creusant l’écart entre les principaux fabricants et les plus petits acteurs du marché, rapporte BloombergNEF.

Le danois Vestas détrôné

L’américain GE et le chinois Goldwind ont été les deux principaux fournisseurs de turbines en 2020, suite à une forte augmentation des installations aux États-Unis et en Chine. Vestas, qui occupait la première place du classement depuis quatre ans, a reculé à la troisième place en 2020. Ces chiffres s’appuient sur la base de données mondiale de projets éoliens de BNEF et sur des informations détaillées fournies par l’industrie, précise le communiqué des consultants.

« GE et Goldwind ont occupé les deux premières places du classement de cette année en se concentrant sur les plus grands marchés. Cette stratégie pourrait ne pas être aussi fructueuse en 2021, car les subventions expirent dans ces régions, indique dans le communiqué Isabelle Edwards, associée chargée de l’éolien chez BloombergNEF et auteur principal du rapport 2020 Global Wind Turbine Market Shares. Vestas prend moins de risques sur le marché, avec des turbines mises en service dans 34 pays l’année dernière ». Le Danois (auquel s’ajoute la capacité acquise à MHI) installe néanmoins 12,40 GW, derrière le Chinois Goldwind à 13,06 GW et GE, avec 13,53 GW.

GE a gagné sa place en tête du classement en augmentant ses installations terrestres de 6,6 GW d’une année sur l’autre, les installations aux États-Unis représentant quelque 70 % de son portefeuille mondial de 13,53 GW. A noter que sept groupes chinois sont arrivés dans le top 10 des livraisons en 2020. Envision passe le cap des 10 GW livrés (10,35 GW), Minyang installe 5,64 GW, Shanghai Electric 4,77 GW, Windey, CRRC et Sany mettant en service respectivement 3,98 GW, 3,84 GW et 3,72 GW.

La Chine tire le marché

BNEF a recensé 57,8 GW de nouvelles capacités éoliennes mises en service en Chine l’année dernière. Sur le marché terrestre, c’est plus que ce qui a été mis en service par le monde entier en 2019. Cette flambée de la demande de turbines en Chine a permis aux petits fabricants nationaux de turbines d’utiliser pleinement leurs capacités de fabrication au ralenti, et de gagner du terrain sur leurs concurrents étrangers dans le classement mondial.

« Alors que chaque région a mis en service plus de capacité éolienne que l’année précédente, la croissance sans précédent observée en 2020 est à mettre au crédit du marché éolien chinois », insiste Isabelle Edwards, dans le communiqué. « Presque tous les fabricants de turbines vendent désormais des turbines en Chine, et en 2020, le pays a constitué le deuxième marché le plus important pour GE et Vestas. »

« Plus de vingt fabricants de turbines ont fourni des éoliennes à la Chine et beaucoup d’entre eux ont pu doubler ou tripler leur capacité installée d’une année sur l’autre », précise dans le même communiqué Leo Wang, associé chargé de l’éolien pour BNEF, à Pékin. « L’expiration des subventions pour l’éolien terrestre et offshore a alimenté le boom des installations. Suite à l’expiration des primes de rachat pour l’onshore, le marché devrait voir sa demande baisser cette année ».

Les ajouts totaux d’éoliennes terrestres en 2020 étaient de 19,4 GW dans les Amériques, 12,6 GW en Europe et 863 MW en Afrique et au Moyen-Orient, tandis que l’Asie-Pacifique représentait 57,3 GW. La base de données du BNEF a enregistré de nouveaux parcs éoliens commençant une exploitation commerciale complète dans 44 pays.

Les États-Unis ont mis en service 16,5 GW de nouvelles capacités éoliennes l’année dernière, alors que les développeurs se préparaient à une suppression progressive du crédit d’impôt à la production. C’est 77 % de plus qu’en 2019 et 2,6 GW de plus que le précédent record du pays en 2012. GE a fourni 57 % (9,4 GW) de cette nouvelle capacité, et a augmenté son avance sur la concurrence. La part de marché de Vestas a chuté à 31 % en 2020, même si le fabricant danois de turbines a mis en service un record d’entreprise de 5,1 GW dans 14 États américains.

Siemens Gamesa toujours leader sur l’offshore

Siemens Gamesa conserve sa position de leader sur le marché de l’éolien offshore. L’année dernière, Siemens Gamesa a mis en service 1,91 GW en mer, dont 752 MW au parc éolien de Borssele, aux Pays-Bas, et 539 MW au projet East Anglia One, au Royaume-Uni, entre autres sites.

Dans le but de se repositionner en tant que principal fournisseur de turbines pour l’industrie éolienne offshore, Vestas a acquis MHI Vestas Offshore Wind à la fin de 2020. Il faudra peut-être attendre quelques années avant que cette opération ne bouleverse le marché de la fourniture de turbines, car Siemens Gamesa est déjà en tête des carnets de commandes de l’éolien offshore jusqu’en 2025. Cinq fabricants de turbines chinois – Shanghai Electric, Mingyang, Envision, Goldwind et CSSC – ont dépassé Vestas, qui a glissé à la septième place sur le marché de l’éolien offshore.