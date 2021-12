La fin des câbles pour recharger ses appareils ?

Spécialiste des solutions mobiles, le Français Archos s’est associé avec l’américain Ossia Inc pour commercialiser prochainement des appareils rechargeables par voie hertzienne et sans avoir besoin de visibilité́ directe.

Il y a quelques semaines, la Commission européenne a proposé que l’USB-C devienne le port commun afin de permettre aux consommateurs de recharger leurs appareils avec le même type, quelle que soit la marque de l’appareil.

Si cet objectif est louable, car il évitera d’avoir autant de chargeurs que d’appareils mobiles, il ne résout pas le casse-tête du câble. Trop court, fragile, facilement perdu, le câble qui permet de recharger son smartphone et sa tablette n’est pas l’idéal.

La solution consisterait-elle à couper le « cordon ombilical » en s’appuyant sur la technologie baptisée « Cota Real Wireless Power » ? Brevetée par la société américaine Ossia, elle fonctionne de manière très similaire au Wi-Fi, sauf qu’au lieu d’envoyer des données, elle transmet de l’énergie radiofréquence sur environ 10 mètres.

Pratique pour disposer d’un smartphone rechargé facilement ou pour assurer de la maintenance industrielle grâce à des capteurs IoT (Internet of Things), ce dispositif a obtenu le feu vert de l’Europe début septembre 2021.

Les certifications obtenues confirment que le système Cota est conforme aux réglementations en matière de radio, d’émissions, d’immunité et de normes de sécurité RF (énergie radiofréquence) applicables en vertu de la directive européenne sur les équipements radio et du règlement britannique sur les équipements radio.

En plus de ces certifications, Ossia a également obtenu la conformité aux restrictions européennes sur les substances dangereuses dans les équipements électriques (RoHS-restrictions on hazardous substances in electrical equipment) et aux exigences de sécurité des produits

Des appareils rechargés simultanément

Cette solution repose sur deux petits modules. Premièrement, un récepteur de la taille d’une micropuce est intégré dans n’importe quel appareil. Il entame la « conversation » en envoyant un signal de balise pour trouver un émetteur. Il utilise les murs et les objets, mais pas les personnes ou les animaux domestiques, pour trouver un chemin vers l’émetteur.

Ce dernier renvoie alors de l’énergie en suivant exactement le même chemin (fréquence de 5,8 GHz). Cet « échange » entre l’appareil et l’émetteur se produit 100 fois par seconde, afin d’envoyer de l’énergie en toute sécurité aux appareils à distance tout en étant en mouvement. Tous les appareils compatibles avec Cota peuvent être alimentés simultanément.

Selon Ossia, un seul émetteur peut alimenter une pièce, un véhicule ou une salle frigorifique. À noter que, pour économiser l’énergie, l’émetteur n’envoie du courant que si un appareil doté d’un récepteur Cota se trouve à portée.

« Après de nombreuses recherches, nous sommes convaincus que la solution Cota d’Ossia est la meilleure de sa catégorie et la seule technologie capable de fonctionner de manière sûre et efficace pour les applications IoT. Ce partenariat est une étape importante pour l’électronique grand public, et les produits que nous avons prévu de lancer ne sont qu’un début », a expliqué Loïc Poirier, PDG d’Archos, dans un communiqué.

Selon Archos, les premières solutions commercialisées seront une caméra sans fil d’intérieur, une station surveillant la qualité et température de l’air et un Smart Tracker (clipsé sur le collier d’un animal de compagnie ou dans un sac, il sera automatiquement localisé et chargé durant quelques jours).

Aux États-Unis, cette solution a été retenue par des spécialistes de la logistique, afin de permettre aux opérateurs de repérer immédiatement la bonne remorque à décharger.