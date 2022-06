Wi-Fi 7 : plus de performances à condition de changer d’appareils…

Le successeur du Wi-Fi 6E n'arrivera probablement pas avant plus d'un an. Mais notre patience devrait être récompensée. Le Wi-Fi augmentera le débit et la stabilité des connexions sans fil.

Le Wi-Fi passe la vitesse supérieure ! Le Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac, IEEE correspondant à Institute of Electrical and Electronics Engineers qui développe les standards) a été la norme durant cinq ans.

A partir de là, les générations suivantes se sont succédées à un rythme beaucoup plus soutenu depuis le Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) en 2019. Cette norme a d’ailleurs été de courte durée puisqu’un an plus tard, elle a été remplacée par le Wi-Fi 6E.

Pas le temps de reprendre notre souffle puisque le Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) est déjà annoncé. Il ne s’agira pas d’une simple mise à niveau. Cette 7e génération promet en effet des améliorations majeures avec en particulier des débits quatre fois plus élevés. Elle devrait également bénéficier d’avancées astucieuses visant à réduire la latence, à augmenter la capacité et à renforcer la stabilité des connexions.

Les nouvelles technologies permettront d’accroître la capacité sans fil, et, d’une manière générale, de rendre les réseaux Wi-Fi plus flexibles et plus réactifs pour les utilisateurs.

En faisant varier la phase et l’amplitude des ondes radio, la technologie MAQ-4K améliorera l’efficacité spectrale en incorporant plus de données dans chaque transmission. La modulation d’amplitude en quadrature (traduction de l’anglais, Quadrature Amplitude Modulation ou QAM) est une forme de modulation d’une porteuse par modification de l’amplitude de la porteuse elle-même et d’une onde en quadrature (onde déphasée de 90° avec la porteuse). Contenant plus de données, le 4K-QAM permet une augmentation de 20 % du débit de données du WiFi 7 (802.11be) par rapport au 1024-QAM du WiFi 6 (802.11ax).

Vidéo HD sur son smartphone

Plusieurs nouvelles technologies, dont certaines ont fait leurs débuts dans la norme Wi-Fi 6E mais n’ont pas encore fait leurs preuves, permettront aussi aux routeurs et aux appareils Wi-Fi 7 d’utiliser pleinement une toute nouvelle bande de spectre à 6 gigahertz. Ce spectre, exploité pour la première fois avec Wi-Fi 6E, ajoute une troisième bande sans fil aux bandes plus connues de 2,4 GHz et 5 GHz.

Les opérations multiliaisons (MLO- Multi-link Operation) tireront parti du fait que la bande 5-GHz existante et la nouvelle bande 6-GHz de Wi-Fi sont comparativement plus proches que les bandes 2,4-GHz et 5-GHz que l’on retrouve dans nos box internet notamment.

Le MLO permet aux appareils d’émettre et de recevoir simultanément sur différentes bandes et canaux. Avec Wi-Fi 7, les appareils comme les téléphones portables et les appareils IoT pourront accéder à plusieurs canaux en même temps. Par ailleurs, le MLO réduira également la latence et améliorera la fiabilité.

Ces avantages permettront de télécharger sur son smartphone ou sur son PC portable des vidéos de haute qualité, d’utiliser sans soucis la Réalité virtuelle ou Augmentée ou de faire des simulations 3D sans contraintes sur une tablette.

Cette nouvelle génération favorisera également les applications de réalité augmentée et de réalité virtuelle qui nécessitent un débit élevé et une faible latence.

Comme les normes précédentes, le Wi-Fi 7 sera rétro-compatible. Mais pour profiter des nouvelles fonctionnalités et des performances améliorées qu’elle promet, il sera nécessaire de mettre à niveau ses appareils. En clair, en acheter de nouveaux…