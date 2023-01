CES : l’industrie ambitionne d’améliorer la sécurité

Comme chaque année, le salon américain présente les dernières innovations high tech. Au-delà de la présentation des derniers ordinateurs et écrans censés révolutionner notre vie, cette grand-messe permet surtout de repérer des tendances industrielles majeures.

Bien que tape-à-l’œil, avec ses stands aux couleurs vives et ses démonstrations bluffantes, le rendez-vous américain reste incontournable pour découvrir des innovations majeures ou des annonces fortes.

La première annonce forte est d’ailleurs venue des organisateurs du salon eux-mêmes. Pour la première fois, le CES a un thème officiel, la sécurité humaine pour tous (« Human Security for All » ou HS4A), fondé sur un partenariat avec le Fonds des Nations unies pour la sécurité humaine. Le thème officiel est lié à l’idée de « tech for good », qui inclut également la durabilité, la santé et la sécurité.

« La technologie permet un changement positif qui peut toucher toute l’humanité. Introduit par les Nations unies en 1994, le concept de sécurité humaine reconnaît l’importance du bien-être personnel et identifie les piliers de la sécurité liés à l’expérience de vie d’un individu. Afin de promouvoir ces principes de sécurité humaine, le salon mettra en avant les dernières innovations technologiques et les leaders d’opinion qui se consacrent à la résolution des menaces les plus graves auxquelles l’humanité est confrontée », indiquent les organisateurs du salon.

Comprendre les mouvements

En matière de sécurité humaine, l’informatique et l’intelligence artificielle apparaissent de plus en plus comme des éléments clés. Selon Valeo, l’électronique, les logiciels et l’intelligence artificielle représenteront 30 % de la valeur d’un véhicule en 2030, contre 10 % aujourd’hui.

L’équipementier a profité de ce salon pour dévoiler une nouvelle technologie qui pourrait aider les véhicules à mieux anticiper les actions des piétons, cyclistes et autres usagers vulnérables sur les routes.

Baptisée Pantomime, cette solution utilise un algorithme pour aider les véhicules à « comprendre les mouvements » des autres usagers de la route et à anticiper leurs actions potentielles. Selon l’équipementier, sa solution peut également suivre les instructions des agents de police ou d’autres autorités sur les routes.

De façon plus surprenante, Valeo a également déclaré qu’il prévoyait de rechercher et de mettre sur le marché une « nouvelle méthode de refroidissement des datacenters ». Selon cette entreprise, cette méthode sera essentielle pour l’industrie, car les véhicules connectés collecteront davantage de données dans les années à venir.

Avion électrique

Toujours dans le domaine automobile, une autre annonce a fait grand bruit. À l’occasion du CES 2023, Qualcomm a présenté sa famille de produits Snapdragon Ride Flex SoC (System-on-Chip) de nouvelle génération.

Disponible dès à présent pour les tests et devant être prêt pour les véhicules de série d’ici 2024, le nouveau SoC Flex « offre aux équipementiers des avantages en termes de performances et de réduction des coûts », selon Qualcomm.

Cette gamme se rapproche de plus en plus d’une architecture électronique unifiée et centralisée pour les véhicules en combinant sur une seule puce les capacités de traitement du cockpit numérique et du système d’assistance au conducteur.

Outre une meilleure expérience audio et vidéo pour les passagers, cette puce facilitera notamment l’intégration des systèmes ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), ces systèmes de sécurité passifs et actifs conçus pour éliminer la part d’erreur humaine dans la conduite de véhicules de tous types.

Autre annonce remarquée : la construction d’un avion électrique par Stellantis et Archer. Le groupe français travaillera avec cette entreprise californienne (qui développe des aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux) pour mettre en place l’usine de fabrication en Géorgie. Dès l’année prochaine, les premiers exemplaires du Midnight pourraient être construits.

Avec sa charge utile prévue d’environ 500 kilos, ce taxi volant pourrait transporter quatre passagers et un pilote. Avec une autonomie de 160 kilomètres, le Midnight serait optimisé pour des trajets courts et successifs d’environ 30 km, avec un temps de charge d’environ 10 minutes entre les deux.