La quotidienne : revue de presse du 13 novembre 2025

Voici les infos à retenir de ce jeudi 13 novembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

Les dernières actualités industrielles montrent à la fois l’accélération de l’innovation technologique, la montée des enjeux environnementaux et les tensions politiques qui pèsent sur les filières mondiales. Entre avancées majeures dans la production d’hydrogène, inquiétudes croissantes liées à la désinformation climatique, dynamiques de réindustrialisation territoriale et événements dédiés aux mobilités bas-carbone ou aux métiers industriels, le paysage de ce jour reflète une industrie en pleine mutation, à la croisée des transitions énergétique, numérique et sociale.

Air Liquide met au point une technologie innovante pour convertir l’ammoniac en hydrogène à l’échelle industrielle

Air Liquide indique avoir développé une technologie de conversion d’ammoniac en hydrogène à grande échelle. Cette technologie s’inscrit dans la stratégie de décarbonation et dans le développement des chaînes d’approvisionnement bas-carbone pour l’hydrogène. Le communiqué souligne que cette innovation peut ouvrir de nouvelles voies pour l’hydrogène, notamment là où l’ammoniac est déjà transporté ou stocké, ce qui peut modifier les modèles logistiques industriels.

Brésil : les « fake news » de l’agro-industrie à l’approche de la COP 30

Un article de France 24 met en lumière l’usage intensifié de la désinformation (et d’outils d’IA) dans le contexte de la COP 30 au Brésil, en lien avec l’agro-industrie et la forêt amazonienne. Le texte explique que certains grands exploitants agro-industriels s’opposent à des engagements de préservation de l’Amazonie, et que les plates-formes numériques et outils d’IA amplifient des messages en faveur de l’exploitation ou de la remise en cause des faits scientifiques.

Cyclamen, l’opportunité d’une industrie durable et innovante

Le journal local Millavois.com décrit le projet d’implantation de l’entreprise Cyclamen à Millau (Aveyron). Cette usine de recyclage des métaux non-ferreux, principalement de l’aluminium, avec un procédé sans utilisation d’eau et sans combustion, produit de l’aluminium secondaire équivalent à l’aluminium primaire. L’investissement annoncé est de 25 M€ et permettrait la création de « 60 emplois directs minimum ». Le projet, alimenté par de l’énergie verte locale, contribuerait à la souveraineté industrielle et éviterait 500 000 tonnes de CO₂ rejetées dans l’atmosphère.