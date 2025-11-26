La revue de presse quotidienne du 26 novembre 2025 : environnement, industrie du futur, énergie

Voici les infos à retenir de ce mercredi 26 novembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

L’actualité industrielle et environnementale du jour met en évidence un paysage en pleine mutation, où innovations technologiques, transformations énergétiques et évolutions réglementaires se répondent. Entre avancées concrètes dans l’industrie du futur, alertes internationales sur l’équilibre énergétique mondial et initiatives majeures en matière de décarbonation, les signaux se multiplient et dessinent des trajectoires contrastées. Les enjeux liés au climat, aux ressources, à la robotique ou encore à l’intelligence artificielle s’entrecroisent, révélant des dynamiques qui redéfinissent les priorités des secteurs industriels, en France comme à l’international.

Au BE 5.0 – Industries du futur, la robotique mobile et l’automatisation collaborative sont à l’honneur

La 9ᵉ édition du Salon BE 5.0, qui se tient les 25 et 26 novembre 2025 à Mulhouse, met en lumière des innovations dans l’industrie du futur, entre IA, robotique, automatisation, cybersécurité, solutions énergétiques, etc. Parmi les démonstrations, un robot mobile développé par la « Communauté des offreurs de solutions du Grand Est » (COS-GE) circule dans les allées du salon, illustrant la montée en puissance de la robotique mobile autonome dans la logistique, la manutention ou les usines (tracesecritesnews.fr).

Publication des « Perspectives de l’environnement 2025 »

L’OCDE publiera ce mercredi une nouvelle édition de son rapport « Perspectives de l’environnement », lequel examine la triple crise planétaire que constituent le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution. Le rapport met en lumière les liens entre crises environnementales et facteurs socio-économiques, ainsi que les synergies possibles entre différentes politiques publiques pour y répondre.

Transition énergétique industrielle dans la zone Marseille-Fos

Le pôle énergétique régional Capenergies a piloté onze études visant à modéliser plusieurs scénarios de transformation énergétique pour la zone industrielle Marseille-Fos. Ces travaux visent à décarboner un territoire industriel majeur, ce qui implique des changements d’infrastructures, des innovations technologiques et une réorganisation des usages énergétiques.

Énergie et climat, des signaux contradictoires en 2025

L’International Energy Agency (IEA) estime dans un rapport que les choix faits aujourd’hui en matière de politique énergétique et d’investissements détermineront profondément la trajectoire des émissions, de la sécurité d’approvisionnement et des systèmes industriels à venir. Malgré des progrès en matière d’énergies renouvelables et une forte croissance des technologies bas-carbone, le rapport souligne les incertitudes liées à l’accès aux minerais critiques nécessaires aux technologies vertes, et appelle à des politiques volontaristes pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement tout en garantissant la résilience énergétique.

Première grande initiative CCS offshore en mer du Nord, un tournant pour le stockage de CO₂ en Europe

La société INEOS lance le projet « Greensand Future », visant à injecter du CO₂ liquéfié à 1 800 mètres sous le plancher de la mer du Nord, dans un ancien champ pétrolier. Ce site ambitionne de devenir la première installation opérationnelle de stockage de CO₂ en mer à l’échelle de l’Union européenne. Le projet prévoit d’atteindre, à terme, plusieurs millions de tonnes de CO₂ stockées annuellement. Ce type d’initiative pourrait ainsi s’imposer comme un pilier de la stratégie de secteurs pour lesquels la décarbonation est compliquée. Toutefois, des voix s’élèvent pour rappeler qu’il ne doit pas servir d’alibi à un maintien prolongé des émissions fossiles (AP News).

Vers la fin des polluants éternels ?

Plusieurs grands industriels de la chimie commencent à abandonner progressivement la production des PFAS, substances persistantes dans l’environnement et potentiellement toxiques, face aux risques juridiques croissants et aux futures interdictions réglementaires en Europe. Des acteurs majeurs du secteur, comme BASF, Ecolab ou 3M, prévoient ainsi des sorties ou réductions importantes de ces composés d’ici à 2025-2026, et développent des substituts potentiellement moins dangereux. Cette tendance marque un tournant dans la chimie mondiale, en réponse aux préoccupations environnementales et sanitaires (Financial Times).

Les enjeux et limites de la décarbonation du transport maritime face à l’inaction internationale

À l’issue de la conférence climatique COP30 tenue à Belém (Brésil), les discussions autour du transport maritime ont mis en lumière les difficultés à imposer un cadre contraignant. Malgré les ambitions affichées par le secteur, le recours aux énergies fossiles dans le transport maritime reste largement dominant (The Washington Post).

Intelligence artificielle et régulation : un tournant transatlantique

The Guardian revient sur le rapprochement de fait entre régulateurs et acteurs de la technologie. La Commission européenne envisagerait ainsi d’assouplir certains aspects de la régulation sur l’IA pour encourager les investissements, tandis qu’aux États-Unis, des mesures récentes cherchent à empêcher les États de promulguer leurs propres lois sur l’IA, dans un contexte de forte concurrence technologique. Cette évolution signale un possible rééquilibrage entre contrôle législatif, compétitivité des entreprises et accélération des déploiements technologiques. Pour l’industrie, l’IA reste un levier stratégique et la manière dont les cadres réglementaires évolueront déterminera largement les usages et les enjeux futurs en Europe.